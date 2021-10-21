北韩山林现状和南北韩山林合作可能性

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当地时间11月1日，韩国总统文在寅在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议发表主旨演讲时表示，将通过南北韩山林合作，减排整个韩半岛的温室气体。之后，11日在亚太经合组织工商领导人峰会上以视频形式发表主旨演讲时则强调，北韩参与东北亚山林合作将为韩半岛温室气体减排及东北亚和平与繁荣作出贡献。





坚持绿色低碳可持续发展是人类共同面临的课题，也是与政治理念无关的问题，因此文在寅总统将积极推进南北韩山林合作，谋求韩半岛温室气体减排。最近，北韩媒体也提及温室气体排放和全球变暖问题，并强调恢复山林的必要性。北韩劳动党机关报《劳动新闻》4日发表文章，对全球气候变化表示关心与忧虑，10日则强调保护山林的重要性。这提高了南北韩山林合作的可能性。





近几年来，北韩也迎合国际潮流，对环境问题深表关心，并敦促韩国信守承诺，履行《平壤共同宣言》，因为在此宣言中含有双方加强山林与保健医疗合作的内容。有关于此，南北韩曾共同进行松叶黑蝇防治活动等山林合作事业，但因南北韩关系恶化而未能继续合作。此外，相关技术设备和物资短缺是北韩恢复山林原有生态面貌的最大阻碍因素。





北韩的山林占其国土面积的三分之二以上，因此北韩从20世纪70年代开始鼓励农民开垦梯田等积极推进耕地开垦事业，并在90年代的苦难行军时期展开大规模伐木和山地开垦事业而加剧了山林荒废现象。北韩的山林面积远大于韩国，占其国土面积的73%，其中28%已完全荒废，而且都在人口密集区附近。由于地区居民胡乱砍伐山林而变成没有树林的光秃秃的山，山洪冲刷下来的大量泥沙垫高河床，成为河川泛滥的主要原因。其实，20世纪70-80年代，北韩曾展开大规模植树活动，并严惩砍伐山林的人，但是在苦难行军时期，民众为解决取暖问题胡乱砍伐山林作为柴火而使北韩的山林变得荒废不堪。





进入21世纪后，北韩积极展开山林恢复事业。时任北韩国防委员会委员长金正日发表“山林营造10年规划”，积极推进山林恢复事业，但是夏季暴雨引发山崩，山林屡遭破坏，耕地被水淹没或流失。金正恩委员长执政后，在国家层面大力推进山林恢复事业，并制定《山林保护法》等加强山林监管。此外，在2016年举行的劳动党第七次全国代表大会上，将“山林恢复战斗”和苗圃建设、环境保护列入经济发展五年规划内，并在今年1月举行的第八次党代会上表示，过去五年间营造了100多万公顷的山林。





南北韩山林合作是包含在2018年《9.19平壤共同宣言》中的内容。宣言称，南北双方将积极推进旨在保护和复原自然生态环境的环保合作，首先力争让正在进行的山林部门合作取得实际成果。但是2019年在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，南北韩山林合作处于停止状态。在此情况下，韩国总统文在寅对重新推进南北韩山林合作表现出强烈意志，并希望通过南北韩山林合作为恢复北韩山林、减少韩半岛温室气体排放作出最大努力。





北韩的山林荒废现象要比我们想象的更严重。光秃秃的山为山下居民带来诸多灾害，如暴雨引发山崩、破坏山林，并造成重大生命财产损失，流入河川的大量泥沙垫高河床，台风袭击时引起河流泛滥、淹没耕地，甚至造成堤防崩溃，因此北韩必须尽快恢复山林原有的生态面貌。山林合作与政治理念无关，且南北韩早已就进行山林合作达成协议，因此只要南北韩关系回暖，随时都能重启山林合作。此外，考虑到气候变化和碳排放权交易问题，南北韩更应该进行山林合作。总之，南北韩有必要在生命共同体层面加强山林合作。





目前，南北韩都有意减少温室气体排放，且韩国政府计划到2030年将国家温室气体排放量较2018年减少40%，因此我们希望南北韩尽快重启山林合作，共同应对日趋严重的生态环境问题。