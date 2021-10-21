韩废除青少年网络游戏“宵禁”制度

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韩国青少年网络游戏“宵禁”制度在实施10年之后被废除。韩国国会本月11日通过《青少年保护法》修正案，根据该案，游戏商不得于凌晨0时至次日早6时向不满16岁青少年提供网络游戏服务的条款被删除。





青少年网络游戏环境的改变是法案修改的主要原因。游戏“宵禁”制度于2011年实施，当时网络游戏以电脑为主，而如今已转向手机等移动终端，此外还出现了一人媒体、在线视频服务、网络漫画等各类新服务。第19、20届国会也曾尝试改善游戏“宵禁”制度，不过最终未能完成法律修改。本届政府于今年对游戏“宵禁”制度重新进行评估，决定废除以《青少年保护法》为依据的强制性限时令，取而代之实施以《游戏产业法》为依据的游戏时间选择制度，由父母和子女自主调节游戏服务使用时间。





除废除游戏“宵禁”制度外，修正案还允许向网络游戏上瘾的青少年本人及其家属提供咨询、教育、治疗和复健服务。





游戏“宵禁”制度旨在防止青少年沉迷网络游戏，具体内容为不允许满16岁青少年在晚12时至次日上午6时登录网络游戏。由于该制度与一到午夜魔法便消失的灰姑娘故事有异曲同工之处，也被戏称为“灰姑娘法”。当时，青少年沉迷游戏是一个严重的社会问题，发生了青少年因网络游戏而无法正常生活甚至死亡的事件，因此尽管制度本身充满争议，但仍然在女性家族部的主导下得到强制性实施。不过从实际效果来看，该制度并未能明显缩短青少年玩游戏的时间。虽然韩国本土游戏受到限制，但服务器设置在海外的游戏则不属于国内法适用对象，这使得用户大批涌向海外网络游戏，反而造成了韩国本土游戏产业萎缩的副作用。此后，这项制度被认为是管制游戏产业的代表性案例，要求废除的呼声越来越高，再加上游戏环境的变化，最终被废除。





虽然游戏“宵禁”未能起到符合制度实施初衷的作用，但也并不意味着青少年沉迷游戏的问题就此消失。为此，女性家族部计划与教育部、文化体育观光部等有关部门展开合作，为开展健康游戏教育、扩大预防沉迷游戏措施和治疗活动等提供支援。女性家族部长官郑英爱表示，作为青少年保护工作主管部门，将尽力跟上媒体环境的变化，加强对过度依赖媒体的青少年的教育、咨询和治疗支援。