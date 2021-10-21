韩自主研发浮式液化天然气生产驳船16日启航

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使用韩国造船技术生产的全球第四座大型浮式液化天然气生产驳船（FLNG）“Coral Sul”号16日启航。浮式液化天然气生产驳船是一种集液化天然气生产、储存、卸载功能于一身的处理平台。“Coral Sul”号将成为莫桑比克的首个浮式液化天然气生产驳船，将于明年1月抵达该国Coral气田，并正式投入液化天然气生产。





浮式液化天然气生产驳船是一种在船体上对从海底开采的天然气进行提纯、液化、储存和卸载的海洋成套设备。这种设备可移动至气田所在海域，以浮在海面上的状态开采、提纯天然气并将之液化、储存，相当于海上液化天然气生产基地。相较地面成套设备，浮式液化天然气生产驳船无需建设液化、储存和海底管道等设备，不仅有利于环境保护，还具有可按需移动的优势。





“Coral Sul”号是全球第四座大型浮式液化天然气生产驳船，也是莫桑比克气田的首套相关设备，船体长432米、宽66米、高39米，规模为全球第二。该设备由三星重工采用韩国自主技术建造。本月15日，韩国总统文在寅携夫人、莫桑比克总统纽西携夫人出席了“Coral Sul”号的命名仪式。





“Coral Sul”号将投入位于莫桑比克第四海上矿区内的Coral气田。莫桑比克第四海上矿区是本世纪全球最大规模的天然气田，按照2020年韩国液化天然气消费量计算，其储量可供韩国使用30年。韩国天然气公社参与了Coral气田的勘探工作并持有10%的股份。该气田将从明年起正式投产，年产量为340万吨，相当于韩国液化天然气年消费量的8.5%。





浮式液化天然气生产驳船是造船和海洋成套设备行业的高附加值产品，目前全球的四套设备均由韩国建造，其中三星重工三座、大宇造船海洋一座。预计今后海外将继续向韩国企业订购浮式液化天然气生产驳船，据悉，挪威航运公司Golar LNG目前就在准备向韩国船企下订单。





随着气田开发带动液化天然气产量进一步扩大，液化天然气运输船的订单也自然而然地增多。目前，液化天然气运输船市场同样由韩国企业主导。以10月为准，韩国船企承接了50艘订单，占到全球总订单量的91%。去年，韩国企业已在莫桑比克承接了17艘液化天然气运输船订单。此外，今后韩国企业还有可能参与气田开发所需的陆地及海上成套设备、海上警备艇等承包项目。





青瓦台表示，此次浮式液化天然气生产驳船启航将加强韩国和莫桑比克在造船、成套设备领域的实质性合作，扩大韩国企业进入莫桑比克北部气田的机会。