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随着现在生活水平的不断提高,人们对于身体健康也是越来越重视了,我们经常在早上可以看到很多老年人在广场啊、公园啊、江边这样的地方晨练。而看到这样的场景,很多人就会有疑问,晨练应该注意哪些问题呢?

晨练前应先吃些食物。有些老年人喜欢先晨练,然后再吃早饭。其实老年人在晨练之前,应该先要适当吃一些食物,尤其是有慢性病的老人。由于营养物质经过一夜的消化吸收,身体正处于低代谢阶段,如果不在运动前得到一些补充,容易引起心脑血管疾病。但是也不要吃得过饱,防止运动的时候身体各部位供血不足,哪怕只是短暂时间，也会让人产生不舒服的感觉。

出太阳后再进行晨练。有些人认为晨练就是该越早越好,因此天还没亮，就出家门进行锻炼,其实经过一夜的时间,污染物在空气中的堆积比较多,呼吸了这些污浊的空气对人体会产生有害的影响。太阳出来之后,这些污染物在空气中进行一定的稀释分解,空气质量就会相对好一些,在这样的情况下进行晨练活动,就比较适合人体的新陈代谢。

室内锻炼要注意空气通畅。有些时候,由于室外天气的原因,导致一些人在室内进行锻炼,这时候也要注意一些事情。中老年人如果是在室内锻炼的话,可以进行一些简单的运动。但是一定要注意运动量不宜过大,一般掌握在室外运动量的50%—60%就可以了。另外,在室内进行锻炼的时候一定要注意空气的通畅,不要在密闭的环境中进行锻炼。

另外，老人晨练要谨防肌肉拉伤、扭伤、腱鞘炎、网球肘等，注意对易受伤部位进行预先保护，例如使用护膝等等，还要注意清理场地内的杂物。

此外，晨练完之后，找个地方坐下休息片刻，不要马上急着吃早饭。晨练结束，身体感觉有些疲劳是正常的，但是不要去睡回笼觉，这样早晨的锻炼也就白白浪费了，对肠胃也不好。





（文中窍门来自宋*兴听友）