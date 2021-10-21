2022学年度韩国高考

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韩国高考又称“大学修学能力考试”（简称“修能”），这是韩国学生进入大学必须通过的考核之一。韩国高校的新学期为每年3月，因此一般情况下，高考在前一年的11月第二或第三个周四举行，只考一天。





随着生育率的下降，高考考生也有逐年减少的趋势。可今年共有50万9800余人应考，比前年增加1.6万人。2022学年度的高校招生人数一共是34万6000余人。





今年的高考于本月18日，从上午8时40分至下午5时45分在全国1300多个考场进行。高考科目有国语、数学、英语、韩国史、职业/社会/科学探究、第二外语/汉字等。今年和去年一样，也为居家隔离、确诊或有疑似症状的考生另行在医院、生活治疗中心等处布置了隔离考场。





尤其是今年的高考与往年截然不同，根据教育部于2018年公布的高考改革方案，实施新的考核模式，即取消文理分科。该方案旨在提高学生的选择权以及培养“文理兼容”的复合型人才。国语、数学与职业探究领域的必考改为“必考+选考”模式；社会、科学探究领域从“文科9选2”和“理科8选2”改为不分文理的“17选2” 。举例来讲，国语和数学领域，75%的考题出自必考科目（《读书与文学》），其余25%的考题出自选考科目（在《语言与媒体》、《语法与作文》中选一）。在社会/科学探究领域中，在一共17个科目（韩国地理、世界地理、伦理与思想、生活与伦理、东亚史、世界史、社会文化、经济、政治与法律、化学1.2、物理1.2、地球科学1.2、生命科学1.2等）中最多可选两项。





不仅如此，今年高考的几个领域采用与以往不同的评价方式：韩国史、英语与第二外语（德语、法语、西班牙语、汉语、日语、俄罗斯语、阿拉伯语、越南语）/汉字领域采用绝对评价，只标注等级。