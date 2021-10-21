TWICE新专大卖70万张 年末开启全球巡演





TWICE于本月12日下午2点发行了出道以来的第三张专辑《Formula of Love：O+T=<3》回归歌坛。

TWICE用此次新专辑表达了对粉丝的爱。专辑名称中的“O”为粉丝名“ONCE”，“T”则代表“TWICE”，而“<3”则是代表爱心，意味ONCE和TWICE在一起就是爱。

新专辑共收录了多达十七首曲目，主打歌为《SCIENTIST》，除了新歌外，还收录了之前发行的首支英文单曲《The Feels》以及孙彩瑛填词的韩文版本。九名成员也分成了三个不同的小分队，朴志效、凑崎纱夏（Sana）、金多贤演唱了《PUSH & PULL》，林娜琏、平井桃（Momo）、孙彩瑛演唱了《HELLO》，俞定延、名井南（Mina）、周子瑜演唱了《1，3，2》.此外，还特别收录了纪念TWICE出道六周年的粉丝之歌《CANDY》。成员们也参与了多首歌曲的填词，朴志效更是在出道后首次尝试谱曲，创作了新歌《仙人掌（CACTUS）》。

《Formula of Love：O+T=<3》在发行前便引发了粉丝们的热情，仅预售就已超过了七十万张，而这一数字较前一张专辑《Taste of Love》高出了二十万。

随着全球多个国家放宽防疫，TWICE也已确定于下月开启第四轮全球巡演，这也是成员时隔一年零十个月后，首次举行线下演出。巡演首站为首尔，将于24日至26日举行。明年还将登陆洛杉矶、纽约等五个美国城市开场。