BTS全美音乐奖三项入围全中 首获“年度最佳艺人”创造历史

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2021全美音乐奖（2021 American Music Awards，AMA）颁奖典礼当地时间11月21日晚在美国洛杉矶举办，防弹少年团（BTS）将入围的三个奖项全部收入囊中。





本届全美音乐奖中，防弹少年团获得了“最佳流行组合”（Favorite Pop Duo or Group）、“最佳流行歌曲”（Favorite Pop Song）以及颁奖典礼最重要奖项“年度最佳艺人”（Artist of the Year）三个奖项。由此，防弹少年团也成为全美音乐奖历史上首个获得“年度最佳艺人奖”的亚洲歌手。





在“年度最佳艺人”奖项宣布后，防弹少年团队长RM发表感言称：“真的不知该如何表达喜悦，能和如此多优秀的艺人站在一个舞台上是我们的荣幸。想起四年前我们第一次站上这个舞台时还是非常紧张和兴奋。这一段漫长的旅程中，我们从未曾想象能得到这个奖，但因A.R.M.Y.，我们实现了这一成就。这一切都是奇迹，这份荣誉也不仅属于我们，要感谢所有人。”





在当天举行的颁奖典礼中，防弹少年团也压轴演唱了“最佳流行歌曲”获奖曲目《Butter》，成为颁奖典礼中当之无愧的大赢家。