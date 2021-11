BTS全美音乐奖三项入围全中 首获“年度最佳艺人”创造历史

ⓒ YONHAP News

2021全美音乐奖(2021 American Music Awards,AMA)颁奖典礼当地时间11月21日晚在美国洛杉矶举办,防弹少年团(BTS)将入围的三个奖项全部收入囊中。





本届全美音乐奖中,防弹少年团获得了“最佳流行组合”(Favorite Pop Duo or Group)、“最佳流行歌曲”(Favorite Pop Song)以及颁奖典礼最重要奖项“年度最佳艺人”(Artist of the Year)三个奖项。由此,防弹少年团也成为全美音乐奖历史上首个获得“年度最佳艺人奖”的亚洲歌手。





在“年度最佳艺人”奖项宣布后,防弹少年团队长RM发表感言称:“真的不知该如何表达喜悦,能和如此多优秀的艺人站在一个舞台上是我们的荣幸。想起四年前我们第一次站上这个舞台时还是非常紧张和兴奋。这一段漫长的旅程中,我们从未曾想象能得到这个奖,但因A.R.M.Y.,我们实现了这一成就。这一切都是奇迹,这份荣誉也不仅属于我们,要感谢所有人。”





在当天举行的颁奖典礼中,防弹少年团也压轴演唱了“最佳流行歌曲”获奖曲目《Butter》,成为颁奖典礼中当之无愧的大赢家。