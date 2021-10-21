研发4D成像雷达——韩国Smart Radar System公司

ⓒ Smart Radar System

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国Smart Radar System公司，这是一家专业成像雷达公司。让我们先来听一听公司代表理事金容焕（音，김용환）的介绍。





金容焕的职业生涯起步于硅谷思科系统公司（Cisco System），并在美国第二大通信公司AT&T积累了经验。回到韩国后，金容焕进入LG集团担任高管，随后加入了弟弟金容载创办的Smart Radar System公司。目前，金容焕是公司代表理事，身为IT工程师和工程学博士的金容载担任研究所所长。两兄弟齐心协力培育的Smart Radar System公司是韩国首家专业研发高像素4D成像雷达的企业。4D成像雷达将原本仅呈现为点的物体通过4D图像表现出来，可以说实现了雷达的进化。





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自动驾驶车辆的传感器主要分三类，分别是摄像头、激光雷达和雷达。摄像头虽然能够提供准确的图像，但是在雨雪天、昏暗环境和大雾中则受到限制。激光雷达不够耐用，价格也非常昂贵。4D成像雷达则弥补了两者的短板，它不仅能够在恶劣环境下准确识别物体，价格也仅为激光雷达的五分之一。这些优势使成像雷达在自动驾驶领域得到了广泛运用，不过若认为成像雷达的用途仅限于自动驾驶，就大错特错了。





除了医院，4D成像雷达作为提醒紧急状况的传感器，在疗养院、独居老人监护、公共洗手间等领域均受到了关注。4D成像雷达还保护着产业现场的安全。《重大事故法》将从明年1月起在50人以上工厂等地实施，该法针对造成严重伤亡的工伤事故，加强了对法人代表的刑事处罚。4D成像雷达可安装在重型设备上，分析员工的行动、起到预防安全事故的作用。另外，成像雷达还可运用到保安领域，防止外部人员进入。医疗保健、保安、智能城市、智能工厂……4D成像雷达的用途正不断扩大。凭借巨大的发展潜力和技术实力，Smart Radar System公司也获得了科学技术信息通信部、中小风险企业部等颁发的多个奖项。





公司还积极进军海外市场，并在美国、以色列、日本等高门槛市场获得了认可，目前正准备进入中东和欧洲市场。在乘风破浪的发展背后，是坚持不懈的技术开发。Smart Radar System公司的最终目标是培养引领韩国工业的人才。





材料、零部件和设备产业是制造业的根基，而韩国身为IT强国，却鲜有具备国际水平的材料、零部件和设备企业。不过，像Smart Radar System公司这样的领先企业正出现在我们社会的各个领域，并稳步成长为全球强有力的中小企业，他们将书写的传奇令人期待。