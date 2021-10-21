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很久很久以前，在大海里有四位龙王，他们分别镇守着东海、西海、南海和北海。

后来，守卫着南边大海的南海龙王突然生病了。

就在南海龙王忧心忡忡的时候，来了一个人。





“我是天上的神仙，

听说南海龙王得了重病，所以来看看。”





神仙告诉龙王，吃了兔子的肝，病就会好。

他在纸上画出了兔子的模样，然后就消失不见了。

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听说兔子生活在陆地上，大臣们都不吱声了。

这时，鳖主簿站了出来。





“小人愿为龙王大人去把兔子抓来。”





鳖主簿把兔子的画像小心翼翼地藏在胸口，向着陆地出发了。





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鳖主簿带着兔子的画像来到了陆地上。

“兔子到底在哪儿呢?”





就在这时，一只毛茸茸的白色动物从山上一跳一跳地下来了。

鳖主簿按捺住激动的心情，邀请兔子去龙宫。





“还是算了吧，那么远，再说我也不会游泳……”





“这您就不用担心了，您可以坐在我的背上，我驮着您去就可以了。还有，如果您想回来，我也会送您回来的。”





鳖主簿担心兔子改变主意，赶快让兔子坐在自己的背上，飞快地向着龙宫游去。





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一群虾兵蟹将一拥而上，把它的四只脚牢牢地抓住了。

大吃一惊的兔子拼命挣扎，还是被抓着带到了龙王面前。





“兔子你听着，寡人抱病在身却无药可治，听说你的肝能治好寡人的病。”





兔子心想这下完了，看来要不声不响地死在这龙宫里了。

情急之下，它想出了一个脱身的好办法。





“龙王大人，我的肝不在身体里，因为兔子的肝是灵丹妙药，不管是人还是动物，见到兔子总是会讨要我们的肝，所以兔子在外出的时候就会把肝从身体里取出来，藏到谁也不知道的大山深处。”





兔子用花言巧语安抚住了龙王，又坐到鳖主簿的背上，

回到了陆地上。





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“兔先生，赶快去找您的肝吧。”





“我说你这鳖可真是够蠢的，居然相信这样的话。这世界上哪儿有把自己的肝取出来另放的动物啊？”





兔子消失之后，鳖主簿不能就这么空手回到龙宫去，就在原地哭了起来。





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这时兔子又出现了，它拉了一坨大便，给了鳖主簿。鳖主簿小心翼翼地把兔子的大便包起来，带回了龙宫。龙王吃了那坨屎还真的恢复了健康，鳖主簿也因为立了大功，做上了更大的官。