北韩第五次三大革命先驱大会的内容及其意义

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北韩三大革命先驱大会是礼遇在思想、技术、文化三大领域发挥先锋模范作用的单位和干部并介绍其成果的活动。该大会于1986年11月首次举行以来，几乎每10年举行一次，但是2015年举行第四次大会后，时隔仅6年再次举行而引人关注。





20世纪70年代，北韩劳动党第五次全国代表大会提议推进思想、技术、文化三大革命，以改造民众思想、提高技术水平、促进文化发展。当时，北韩政权接班人金正日为在这三大革命领域取得实质性成果而发起所谓的“红旗运动”，并向在三大革命领域发挥先锋模范作用的单位和干部授予红旗以资鼓励。本次三大革命先驱大会是金正恩委员长执政后第二次举行的大会，也是在其执政第10年举行的大会，因此在本次大会上高喊“全革命阵地实现三大革命”的口号，敦促各单位在思想、技术、文化三大革命领域发挥更大的先锋模范作用，以谋求政权稳定。北韩国务委员会委员长金正恩没有出席本次三大革命先驱大会，但是通过信函谴责三大革命红旗运动未能如期展开，并敦促有关部门采取对策，积极推进三大革命红旗运动。这意味着金正恩委员长执政10年来，北韩在思想、技术、文化三大革命领域未能取得显著的成果。





11月22日，北韩媒体在报道第五次三大革命先驱大会闭幕消息时强调金正恩委员长有多么伟大，并敦促全社会围绕金正恩同志的革命思想团结一心。引人瞩目的是，北韩首次使用“金正恩同志革命思想”一词，并号召全国三大革命小组成员和劳动者们将伟大的金正恩时代发展成为三大革命的鼎盛期和社会主义建设的全面发展期。这意味着北韩今后将以金正恩革命思想为中心加强内部管束，维护政权稳定。北韩所谓的金日成主义、金正日主义都是为称颂已故领导人而命名的主义，但是北韩在金正恩委员长执政期间就使用“金正恩主义”、“金正恩同志革命思想”等表述，这可以说表现出金正恩委员长的自信和认为有必要加强内部管束，因此北韩民众是否会围绕金正恩革命思想团结一心，格外引人关注。





11月16日，也就是第五次三大革命先驱大会开幕当天，北韩媒体报道了金正恩委员长视察三池渊城市建设现场并进行指导的消息。这是上月11日参观国防发展展览会后，金正恩委员长时隔一个多月重启公开活动。北韩将三池渊称为革命圣地，因为这里是金正恩委员长的父亲、已故北韩国防委员会委员长金正日的故乡，并位于象征金氏家族白头山血统的白头山行政区域内。此外，金正恩委员长执政后，每当做出重大决策前都会访问三池渊。三池渊城市建设作为金正恩委员长执政后重点推进的建设项目，具有极大的象征意义，因此金正恩委员长在其执政第10年视察三池渊城市建设现场，表现出积极推进城市建设的强烈意志。





当地时间11月17日，联合国大会第三委员会在纽约联合国总部召开会议，谴责北韩政权侵害人权，敦促改善人权状况，且未经投票一致通过有关北韩人权问题的决议。这是联合国大会第三委员会连续第17年通过北韩人权决议，并预定于下月提交至联大表决。对此，北韩常驻联合国代表金星表示，北韩不存在人权侵害问题，这是对北韩敌对政策和双重标准的产物，北韩外务省也作出强烈反驳。因此，国际社会试图说服北韩加入《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》，以在一定程度上改善北韩人权状况。





11月16日，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频峰会时论及北韩问题，并强调就此问题进行协调的必要性，但是双方在许多问题上存在严重分歧而不知能否在北韩问题上进行协调与合作。明年2月举行北京冬奥会有可能成为重要转折点，其原因在于美国在考虑对北京冬奥会进行外交抵制，日本也可能参与其中。如果美中博弈持续到明年下半年，北韩和中国的关系将变得更加紧密，且在此过程中，北韩有可能进一步增强其军事力量。北韩已宣布着力进行战略战术武器研发，并多次试射新型战略武器，且今后有可能试射洲际弹道导弹或再次进行核试验，因此在北京冬奥会即将开幕之际，美中双方有必要遏制北韩发起核导挑衅，为维护东北亚及韩半岛和平稳定作出共同努力。在南北韩关系上，北韩有可能持续要求韩国摒弃对北韩敌视政策和双重标准，并以此作为改善双边关系的前提条件。





目前，北韩面前摆着改善对美关系、摆脱经济困境、消除民众不安等诸多课题，因此执政第10年的金正恩委员长将如何解决上述问题，成为国际社会关注的焦点。