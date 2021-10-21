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过去，北韩的大学没有开设选修课程，课表和高中一样由学校统一编排。举例来说，金日成综合大学电子工程系学生都按课表学习同样的科目，但是金正恩委员长执政后开始试点引入学分制度，开设一些选修课程，并以综合大学为中心呈逐渐扩大之势。





《北韩社会主义宪法》规定，国家运用社会主义教育学的原理，把后代培养成为为社会和集体、为祖国和人民而奋斗的真正的爱国者、德智体兼备的社会主义建设主力军，因此北韩的大学生必须前往金日成、金正日战迹地接受革命传统教育，而且无论专业如何，都要修完约20%的政治科目。此外，还作为正规教育体系的一个环节参加义务劳动活动。社会主义社会的教育特点是教育与生产劳动相结合，因此小学生到大学生都要义务性地参加劳动。一般来说，北韩四年制大学在校生每年要参加三周、毕业前必须完成12周义务劳动，有时进行农业生产，有时进行工业生产。此外，北韩作为弥补劳动力短缺的一种对策，经常动员大学生或军人参加各种土木建筑活动。





特别值得一提的是，北韩于2011年向位于平壤的大学下达停学令，动员学生参加10万套住宅建设工程，2014年为动员大学生参加建设活动而暂停选拔新生。





除劳动活动外，北韩的大学生还要接受军事训练。男女大学生都要在准军事组织“大学教导队”接受为期6个月的军事训练，没有接受训练的学生不得毕业。





北韩国务委员会委员长金正恩表示，当今时代是科学技术时代、知识经济时代，并强调将通过科学技术革命建设经济强国，因此北韩的大学在积极推进符合北韩实情的教育改革。过去，北韩只有三、四所综合大学，其余都是单科大学，但是金正恩委员长执政后，北韩的综合大学逐渐增加，一度达到20-30所，但是从2019年开始将很多综合大学又转换为单科大学，其目的在于重点培养引领科学技术时代、知识经济时代的专业人才。此外，还新设与信息科技相关的学系和研究生院、改革优化专业课程体系和教学内容、重组教育行政结构等，在诸多层面积极推进教育改革。





2010年，金策工业综合大学设立远程教育学院，利用电脑和内联网实施线上教育后，位于平壤的大学也相继实施线上教育。金正恩委员长执政后，迄今约有30所大学实施线上教育。据北韩媒体报道，目前约有10万大学生接受线上教育，约占北韩大学生总数的20%，他们大都是在工厂等地边工作、边学习的学生。据悉，新冠疫情暴发后，很多在校学习的大学生也在家里接受线上授课。





但是为使教育改革取得成功，北韩必须致力于完善教育系统。最重要的是，必须让学生通过互联网掌握先进的科学技术。目前，北韩对与外部世界进行联系的互联网进行严格监管和控制，只允许少数科学家等科技人员使用互联网，一般民众只能使用官方批准的内联网，因此北韩为谋求高等教育发展，首先要解除对互联网的封锁。如果北韩的大学生都能任意检索海外信息，并与外部世界进行交流、沟通，将为推进北韩科技进步和经济发展起到积极的作用。