加强精神防疫，守护健康生活

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：刘岩（延南世界村中心 中心长）





疫情延续将近两年，不能旅游、不能跟千里之外的家人相见，在韩外国人的心理压力越来越大。近期首尔市有关单位委托延南世界村中心举行专业讲座，帮助外国人调节心理阴影，恢复健康身心。本期节目有请延南世界村中心刘岩中心长为大家介绍相关情况。









南：中心长，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

刘：各位听众朋友们大家好，我是延南世界村中心的负责人刘岩。我们延南世界村中心是由首尔市政府和麻浦区政府共同支持运营的政府机构，中心主要为居住在首尔的外国人，提供各种便利生活服务。中心于2008年开馆，每年接待30多个国家的外国人，其中80%是华人。中心主要帮助他们解决因语言问题而造成的各种不便。中心所提供的所有项目都是为了让身在异乡的外国人，享受到像在自己国家一样的安定生活，欢迎大家充分利用。









南：疫情持续时间久了，很多人都觉得身心十分疲惫，心理上的阴影也越来越大，贵中心也应该接到了不少诉求电话吧？

刘：是的。最初大家先是不适应，因为没有了自由，大部分要居家做事。后来疫情持续又出现了经济方面的问题，这样不安和焦虑的情绪都会相应地增加。有的人就直接打来求助电话，讲述自己的苦闷，有的寻求心理商谈指导，甚至有的需要服药治疗。

南：你们采取了什么方式去帮助他们解决这些心理问题的呢？

刘：其实这种焦虑和不安也很正常，不是只有外国人会这样，很多新闻报道也可以了解到，韩国本国人心理问题的疾患也因为这次疫情增加很多，甚至是自杀。正好有心理咨询中心也特别关注这些问题，特别是外国人的这些状况比较特殊，所以我们联合专业心理商谈中心，特别为外国人做了商谈教育咨询服务。您知道如果自己去心理商谈中心进行商谈的话，一方面费用很高的，一方面很难找到外语商谈，但是我们可以提供中文和英文的服务，而且在一定范围内，还可以提供免费商谈。

我们根据不同人群，采取针对性的项目。比如：针对结婚移民的外国人进行忧郁症心理指导教育，一对一的心理商谈；针对青少年，提供包括性暴力、网络暴力等指导教育；针对打工族或者久居人员，我们做网络社团交流活动等等。









南：据说你们还举办一些活动，帮助在韩外国人通过健康交际去解决心理阴影，是吗？

刘：是的，久居韩国以后我们都会有一些小圈子，因为疫情大家不能常见面，所以就各自给亲近的朋友打电话，他们几乎是每天互相通话为了排除孤单和郁闷情绪。后来我发现其实他们的圈子都很小，总是接触同样的人，有些忧郁情绪也不容易排除，再有就是交流的信息量不够，所以就试着做了线上视频交流会，这样大家不但可以认识更多的朋友，而且通过交流可以获得更多的资源和消息。试着做了几次下来，效果非常好，大家都觉得心情改善了很多，每次活动前都很期待。（图片来自嘉宾）



