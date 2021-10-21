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23日，韩国前总统全斗焕去世，享年90岁。这距离与其共同发起军事政变并成为其政治接班人的前总统卢泰愚去世仅时隔28天。随着对血腥镇压5.18民主化运动负有责任的二人先后去世，历史的一个篇章也落下了帷幕。





全斗焕从1980年8月至1988年2月担任大韩民国第11和第12届总统，卸任后因叛乱、收受贿赂入狱。获特赦出狱后，在位于首尔延禧洞的家中生活。全斗焕生前患有阿尔茨海默症和多发性骨髓瘤。去世当天上午，他在家中洗手间内昏倒，警方于8时55分接到报警，上午9时12分确认其已死亡。





全斗焕的亲信、青瓦台前秘书闵正基表示，全斗焕在回忆录中曾说过“希望能够在俯瞰北方的前线高地上化为一抔白骨”，这实际上是他的遗言。闵正基还表示，全斗焕平时经常说死后希望火化并将骨灰四散，家人决定尊重其遗愿。不同于卢泰愚，全斗焕的葬礼以佛教形式的家族葬举行，而非国葬。





全斗焕于1931年在庆尚南道陕川出生，他曾自愿参加6.25韩国战争。1955年，全斗焕作为陆军士官学校第11期学生毕业，随后在军旅生活中出人头地，最终成为总统。





1979年10月26日前总统朴正熙被刺杀后，时任国军保安司令官的全斗焕担任联合调查本部长，负责事件的调查。同年12月12日，全斗焕与军队内部私人性质团体“一心会”主导的新军方势力联手发起军事政变，夺取了政权。这引发了被称为“首尔之春”的1980年民主化运动。新军方政权随即颁布戒严令、镇压全国性的民主示威活动，最终导致了对光州5.18民主化运动的血腥镇压。同年9月1日，全斗焕在名为“统一主体国民会议”的临时机构举办的间接选举中获胜，就任第11届总统。第二年，他通过修宪制定了间接选举、7年单任制的总统选举制度，并再次就任总统。





在任期间，全斗焕致力于发展体育和文化，创建了职业棒球联赛，并借全球低油价、低利率、低美元的有利环境稳定了物价，推动经济重新走上高速增长轨道。此外，废除宵禁、建立最低工资制度、制定全民医疗保险框架等也均在全斗焕执政的第5共和国时期实现。然而，全斗焕奉行威权统治，关闭媒体、打压民众和劳动界运动，并牵涉多起贪腐事件，再加上其血腥镇压5.18民主化运动的原罪，始终被认为是最糟糕的独裁者。





1988年卸任后，全斗焕迫于谴责舆论宣布捐献财产、隐居百潭寺。不过他终究未能逃过法律的审判，于1996年因内乱罪名、收受贿赂被判死刑，不久后被判无期徒刑，并于1997年12月获得特赦。





全斗焕自始至终将5.18民主化运动定义为“暴动”，并拒绝就血腥镇压道歉。虽然全斗焕并非毫无功绩，但是过远大于功。在其去世后，执政党和在野党的态度均十分冷淡，不举行国葬的原因也在于此。