文在寅与国民进行任期内最后一次直接对话

ⓒYONHAP News

韩国总统文在寅21日通过电视台直播，与国民进行任期内最后一次直接对话，就房地产、青年就业岗位、新冠防疫等问题阐述了看法和感想。文在寅表示，房地产问题是任期内的最大遗憾，韩国式防疫则是最大成绩。





当天的对话以国民代表提问、文在寅回答的方式进行。这是文在寅自2019年11月之后，时隔两年再次与国民直接对话。在谈到“与新冠共存”模式启动后确诊病例骤增时，文在寅表示，危重患者迅速增加、病床情况吃紧，对此感到担忧。若危重患者增至医疗体系无法承受的水平，将不得不采取加强防疫等措施。文在寅还就未能制定突破性感染有关对策道歉并表示遗憾。





对于围绕“向全民发放灾难支援金”引发的争议，文在寅表示，相信内阁的判断，目前正朝着选择性发放的方向推进。全民灾难支援金由执政党共同民主党总统候选人李在明提出，随后又撤回，引发了较大争议。





文在寅表示，任期内最大的遗憾是房地产问题，由于未能稳定住房价，让普通国民感受到了被剥夺感。文在寅曾就该问题多次道歉，不过国民对住房价格问题极为不满，意识到这一点的文在寅再度道歉。文在寅还承认供给不足是住房价格大涨的最大原因，并表示本应在住房供给方面倾注更多努力。此前，专家曾多次指出该问题，但政府迟迟不予以采纳，直到今年初才开始转向扩大供给政策。不过文在寅指出，本届政府任期内的供给量多于以往任何一届政府，供应问题完全有望解决，目前房地产价格已经呈现趋稳迹象。





文在寅还就青年失业问题表示惋惜。他指出，截至上个月，因新冠疫情而减少的就业已恢复了99.9%，青年就业率也高于往年。不过就业岗位的质量不佳，在这方面的指责会很多。雇佣劳动部长官安庚德就这一问题表示，很清楚目前失业者和准备就业者未能感受到就业状况的好转，将尽全力推动就业质量也得到全面恢复。





政界对文在寅此次对话的评价不一。最大在野党国民力量党称文在寅总统为“堂吉诃德总统”，并贬低对话为“悠闲的粉丝见面会”。国民力量党表示，韩国式防疫是国民忍耐的成果，韩流复兴是文化艺术从业者所创造的，总统是在坐享其成、自吹自擂。青瓦台则反驳称，这种指责是在贬低国民的成果，在野党应根据事实说话。