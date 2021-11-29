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家家都有保鲜膜，保鲜膜除了保鲜食物之外，还可以在我们的生活中很多地方使用到，这些妙用可以帮助我们更方便、简洁地打理家务和生活。

一、冰箱清洁。冰箱使用长了之后，难免会出现里面被油或牛奶不小心溅到的情况，也有可能果汁撒了或东西坏了，导致冰箱里面的隔层出现脏污，清理起来非常麻烦。为了避免这种情况，大家可以先在冰箱使用前垫上一层保鲜膜，这样一旦出现脏了的情况，只需要将保鲜膜撕下来即可，非常省事，也很简单。

二、保护遥控器。用保鲜膜把遥控器包住，拿电吹风吹紧，就相当于给遥控器做了一件很好的挡灰衣服。

三、保管资料。把家庭中比较重要的纸制资料，如毕业证等用保鲜膜包裹，用力压走空气，减少体积，使其不易氧化变黄，而且透明的保鲜膜看里面一目了然，方便查找。还可把单张资料，如奖状、集体毕业照片等紧凑地卷起来，塞到保鲜膜纸芯里，然后再用保鲜膜包裹。

四、保护灶台旁边的墙壁。在家做饭的时候，难免油花四溅，可以在炒菜前把灶台旁边的墙壁用湿抹布擦一下，然后贴上保鲜膜，做完饭，轻松一揭，干干净净，免受擦洗墙壁之苦。

五、清洁油污的厨房窗户和墙壁。首先，将清洁剂喷到油污上，然后将保鲜膜平整地贴在上面，利用保鲜膜保存水分的特点，使清洁剂不流淌不挥发，30分钟后油垢就泡下来了。然后揭开保鲜膜，将保鲜膜揉成一团，轻松地来回擦拭，再用干报纸擦一下就非常干净了，也可再用干净的布擦一遍。

六、护理干燥皮肤。沐浴后，在脚跟涂抹乳液，贴上小片保鲜膜，再套上袜子，第二天脚跟皮肤会变的滋润。当然，身体其他部位的皮肤过于干燥，也可以用同样的办法处理。

七、帮助玻璃杯不留水印。家里的玻璃杯不管怎么刷，干了后都会留下水垢，显得很不透亮，使用保鲜膜就可以解决这个问题。取一块干净的保鲜膜，缠在手上，用来擦玻璃杯，杯子就会很透亮很干净了。

八、保存不经常用的餐具。平时很少用的餐具或者勺子、叉子可以用保鲜膜包起来，既不占地方，又能保持干净，防止震荡破损。

九、护发。洗发后，在秀发上均匀涂抹滋养发膜，避开发根部位，用保鲜膜将头发包住，更利于营养成分的吸收。





（文中窍门来自钟*英听友）