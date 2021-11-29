ⓒ Getty Images Bank

在古代，韩国文化深受儒家思想的影响，祭礼也不例外。古人尤为重视祖先在天之灵的安息之处，且相信祖先会保佑子孙平安、富饶与前途，因此在故去亲人与祖先的生日、忌日以及传统节日都会举行祭奠仪式祭拜故人。如今，祭礼在韩国依然受到重视，很多家庭定期通过祭奠仪式祭拜祖先。





韩国的祭奠仪式大致分为祭祀与茶礼。祭祀是给已故亲人与祖先举行的祭奠仪式。茶礼一般指春节、中秋节等传统节日，在家里摆供桌祭拜故人的仪式。





以祭祀为例，古时候在葬礼结束后，还给故去亲人祭祀，在为期三年的丧期需举行初虞祭、三虞祭、小祥、禅祭、大祥、忌祭、时祭、季祭等一系列的祭奠仪式。不过到了现代，大祥、禅祭等许多仪式已被简化或失传。如今，大多数的家庭只举行49祭（亲人去世过了7周后举行的仪式）、忌祭（亲人去世一周年举行的仪式）等比较重要的祭奠仪式。每逢祭祀，妇女们会精心准备水果、煎饼、鱼肉、糕点等很多祭品，在仪式中，子孙敬酒摆在供桌上后跪地行大礼。





茶礼是在传统节日，子孙们为了追悼祖先并表达感恩的祭奠仪式，还祈求祖先保佑子孙的安康与繁荣。每逢节日，散居各地的家人都会赶回老家团圆，同时还精心准备祭品为祖先举行茶礼。比较讲究的家庭通常在晚上过了12点后举行茶礼，为的是在一天的开始祭拜祖先。这时和祭祀一样，在供桌上供奉水果、汤、凉拌菜、煎饼、鱼肉、糕点等各式祭品。





对于老一代来讲，在清明寒食之际上坟扫墓也是祭拜祖先的重要传统。这时候，气清景明、万象更新，大地充满了生机，人们会准备一些水果、米酒、年糕等祭品上坟扫墓。





还有，随着火葬的推广，很多人已经面对“无墓可祭”的情况，在此背景下，韩国也出现了网上祭拜平台，给人们提供专业又全新的祭祀方式——线上祭拜、线上扫墓、线上追悼等，方便人们随时随地祭奠故去亲人与祖先。