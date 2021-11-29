开发专业型数据平台——韩国“INZENT”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“INZENT”公司，这是一家专业数据平台企业。让我们先来听一听公司代表张仁洙的介绍。





张仁洙代表在IT企业工作了30多年，曾担任Handysoft董事长、韩国软件产业协会首席副会长等职务。他还在“2018数据大奖”中荣获韩国数据产业协会会长奖“数据大师奖”。凭借在IT领域的专业性和创新能力，张仁洙于2020年当选INZENT新任代表。巧合的是，INZENT也正准备开启一段新旅程。公司在过去20年里与韩国金融产业共同发展，KB、韩亚金融集团等第一金融圈的所有银行业务均使用INZENT的解决方案进行处理。不过为了跟上产业环境的新变化，INZENT决心从传统型金融解决方案公司向专业型数据平台企业转型。





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相信大家听过数据企业，也知道平台企业，但数据平台企业就比较陌生了。简单来说，这类企业对数据进行收集、加工和分析，使之成为有意义的内容。如果说以往的IT仅负责企业数据管理，那么今后的IT还需要指明未来发展方向。这听起来容易，但真正实践却需要极强的技术实力。INZENT通过“eXperDB”等各类解决方案来处理这些问题。事实上，不仅企业，消费者也已在“韩国购物季”等各类消费场景中体验过他们的解决方案。





INZENT还对个人数据管理（MyData）市场寄予厚望。个人数据管理是指将分散在金融公司、通信公司等各类机构的个人信息聚集起来并提供给第三方服务商的商业模式。韩国对个人数据有关法律进行修改后，从2021年8月起，数据企业可在征得个人同意后开展金融数据综合管理业务。这一庞大的市场对通过不断创新积累起竞争力的INZENT来说将是又一次机会。此外，公司从2019年起举办“INZENT综合解决方案峰会”，今年已是第三届。在峰会上，INZENT积极地向企业和一般顾客介绍其解决方案，并说明技术趋势和未来方向。公司致力于与市场持续沟通，实现共同发展。这种努力也使他们获得了大韩民国ICT创新大奖、总统表彰、大韩民国软件企业竞争力大奖等各类奖项。





INZENT从2019年起正式进军海外市场，目前为柬埔寨的商业银行提供数据解决方案和技术服务，今后还计划进入越南、日本等市场。与此同时，INZENT将总销售额的60%投入到研发之中，以提高技术竞争力。目前，公司不仅拥有多项内容及电子文档管理有关专利，在内部也建立起专利制度，为申请专利的职员提供奖金。本月，公司还将所有员工的年薪上调了500万韩元，并加强了福利制度，努力打造能让员工感到幸福的工作环境。





INZENT在幕后专注于运用IT技术来改善我们的生活。也许很多人从未听说过他们，但肯定在银行交易过程中使用过他们的解决方案、享受到了便利。在过去的20年里，INZENT坚持开发最新IT技术，提供当下和未来最需要的服务。从现在开始，定将有越来越多的人记住这个名字。