三星电子斥资170亿美元在美国得州泰勒修建半导体代工厂

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三星电子决定斥资170亿美元、约折合20万亿韩元在美国得州泰勒市修建半导体代工厂。今年5月韩美首脑会谈期间，三星电子公布了在美国修建第二家代工厂的计划。新厂候选地包括第一家代工厂所在的得州奥斯汀市以及亚利桑那州、纽约州多地，最终选定于人口1.7万的小城市泰勒。通过这次投资，三星不仅可参与构建以美国为中心的半导体供应链，也为进一步攻占谷歌、特斯拉、高通、英伟达等核心客户聚集的美国市场奠定了基础。这一举动的背后有着怎样的考量，对决心称霸系统半导体领域的三星电子又有怎样的意义，今天我们邀请到了环球经济研究所所长金大镐（音，김대호），与他一起深入分析。





三星电子美国新厂的投资规模高达20万亿韩元，主要生产用于5G、高性能计算机群、人工智能、元宇宙等领域的尖端系统半导体，可以说是未来全球经济的核心之一。最近得州成为了继加州硅谷之后又一个备受关注的企业中心，特斯拉就宣布将总部搬到得州。三星选择泰勒主要是因为当地政府承诺提供巨额的税额减免优惠。今后以泰勒和奥斯汀为中心，有望形成一个全球性的半导体园区。





得州泰勒是一个典型的农业小镇，在2014年上映的电影《变形金刚：绝迹重生》中，擎天柱发现的小村庄便是此地。泰勒工厂占地约500万平方米，与三星奥斯汀工厂的直线距离仅为25公里，不仅可与奥斯汀工厂附近的材料和设备企业展开合作，在用水、用电等半导体生产线运转所需的基础设施方面也很完善。泰勒工厂计划于2024年下半年完工，正式投产后预计将使全球代工市场的格局发生又一次变化。





韩国虽然在半导体总产量上排名第一，但在代工方面并不突出。代工市场的冠军是台积电，市场份额达到52.9%。三星排名第二，但份额仅为17.3%，还不到台积电的三分之一。不过泰勒工厂正式投产后，三星将有能力与台积电一争高下。再加上新工厂将引入远远领先于台积电的3纳米级制造工艺，预计未来半导体设计公司选择三星电子代工的可能性更高。可以说，这是韩国实现代工市场和系统半导体领域全球第一的一次重大机遇。





在全球半导体争霸战日渐激烈的背景下，三星电子公布有史以来最大规模的对美投资计划，使与美国的半导体同盟关系得到了巩固。目前，美国正试图取代中国，构建以本国为中心的半导体供应链。拜登政府最近要求主要半导体企业提交供应链相关内部资料。美国半导体企业英特尔也在政府的支持下，宣布重新开展代工业务。这一基调意味着今后若不加入以美国为中心的半导体供应链，将有可能面对重重困难。最近据外媒报道，SK海力士引入尖端设备以改善中国工厂的计划就因美国政府的反对而面临着搁浅危机。出于这种原因，全球代工市场冠军台积电和宣布重新开展代工业务的英特尔均决定在美国投建工厂。对于三星电子的大手笔投资，不仅美国政府经济部门表示欢迎，白宫国家经济委员会、国家安全事务助理也先后发布声明表示感谢。





问题在于国内的就业岗位。三星电子平泽第二生产线的投资规模约为30万亿韩元，由此产生的就业岗位达到3万余个。假如这次的20万亿韩元投资韩国国内，将可创造出2万余个就业岗位。决定投资美国的不只有三星。SK集团会长崔泰源10月27日访问美国，并宣布将对美投资520亿美元。LG能源解决方案等电池制造商也计划在美国以合资或独资的形式投资140亿美元。现代汽车计划在电动汽车、充电基础设施等领域对美投资74亿美元。那么国内大企业纷纷投资美国的原因为何呢？





首先，韩国并没有下半导体订单的设计公司，因此三星要赶超台积电，就必须进入客户集中的美国市场。第二，美国为解决半导体供应链问题，正大力提供税额优惠，选择美国对三星反而更有利。最后，与美国共同构建供应链对国家战略也有很大的意义。





与此同时，韩国政府正通过“K半导体战略”、“2030二次电池产业发展战略”、“K造船重振战略”等大型产业政策引导企业对国内投资。根据国内半导体企业向政府提交的投资计划，到2030年总投资额将超过510万亿韩元，仅今年就在40万亿韩元以上。政府还计划通过“2030二次电池产业发展战略”，到2030年向电池相关民间投资提供40万亿韩元的补贴。通过“K造船重振战略”，到2030年将环保型船舶和自动驾驶船舶的市场份额分别提高到75%和50%。政府还将扩大对回归国内企业的扶持力度，引导企业从海外回归韩国、强化产业基础。为振兴国内产业、提升与进军海外企业的协同效应，当前更需要制定两者兼顾的战略。





只要能与进入美国、欧洲市场的公司形成良好的互补关系，那么在韩国也可以生产零部件、材料等产品。从这个层面来讲，在美国建厂并不一定会使韩国丧失可能性，反而能够提高我们的竞争力。





新冠疫情暴发后，供应链崩溃导致全球陷入混乱，美中争霸战也日渐激烈。无论对政府还是企业，创新都已不再是选项，而正在成为必不可少的战略，衷心为韩国企业的积极求变和全新挑战而喝彩。