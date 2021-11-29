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很久很久以前，在一个小山村里住着一位姓金的书生。

金书生去汉阳参加科举考试，路上坐在一条小溪边休息。





“哎呀，那是什么？”





在高高的树上有两只出生不久的小喜鹊，

一条大蟒蛇正在顺着树干向上爬。





“这么下去小喜鹊可就要被蟒蛇吃掉了。不行，我得帮帮它们！”





金书生从背着的箭筒中拿出一支箭，架在弓上瞄准了那条大蟒蛇，

然后一箭就把它射死了。





喜鹊父母对着金书生不停地鞠躬。





“谢谢您救了我们的孩子，您的恩情我们不会忘记的。”





金书生告别了喜鹊们，又急急忙忙上了路。

天黑了，他发现在山里有一栋房子。





“有人吗？有人在家吗？”





他敲了好久，才听到大门“吱扭”一声打开了。

一名穿着白色韩服的年轻女子走了出来。





年轻女子把金书生带到了房间里。

金书生好久都没能吃上这么一顿热乎乎的饭菜了。他盖上厚厚的被子，倍感舒适，很快就睡着了。但是睡梦中的金书生突然觉得胸口一阵憋闷，他好不容易睁开了眼睛，天啊！一条巨大的蟒蛇缠在他的身上。





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“你是谁？为什么这么对我？”

“我是你用箭射死的蟒蛇的妻子！”





金书生请求蟒蛇妻子原谅自己。





“那好吧，如果天亮之前庙里的钟被敲响三声，我就原谅你。”

“这深更半夜的，谁会去敲钟呢？”

“那你就只能等死了。”





万万没想到，从远处真的传来了钟声。





“难道老天爷不让我报杀夫之仇吗？不管怎样，既然答应会饶了你，我就放过你。”





蟒蛇夫人放开紧紧缠着的金书生，

然后变成了龙飞上了天空。





天一亮，金书生就急忙跑去庙里，却被眼前的光景吓了一跳。在大钟的周围散落着几十只满身是血的喜鹊尸体，大钟也被它们的血染红了。

这些喜鹊都是金书生救下的小喜鹊的父母的朋友。





金书生把喜鹊们埋在了向阳的地方，

还好好地埋葬了昨天用箭射死的蟒蛇。