Jang Seung-jo

三星电子斥资170亿美元在美国得州泰勒修建半导体代工厂
2021-11-29
#明星档案 l 2021-11-30
本名：张贤德
职业：演员
生日：1981年12月13日
出生地：釜山
身高：179cm
血型：A型
学历：祥明大学电影学学士
出道：音乐剧《求婚》（2005）
张胜祖2005年参演音乐剧《求婚》正式成为演员。在出道后的近十年期间，他一直活跃在音乐剧舞台上，因此积累了扎实的演技。2014年，张胜祖接拍了人生的第一部电视剧，此后便常出现在晨间剧、家庭剧以及周末剧中，这也使得他获得了极好的观众缘。虽然张胜祖影视剧邀约不断增多，也成功跻身主演咖位，但他仍然坚持音乐剧表演，也是韩国极具票房号召力的音乐剧演员之一。
主要代表作：
·电视剧：
《雪滴花》（2021）
《模范刑警》（2020）
《巧克力》（2019）
《男朋友》（2018）
《认识的妻子》（2018）
《金钱之花》（2017）
《我女婿的女人》（2016）
《华政》（2015）
《欺诈游戏》（2014）
·电影
《秘密动物园》（2020）
《沉默》（2017）
《不良男女》（2010）
获奖经历：
第六届太平洋明星盛典 长篇电视剧优秀男演员奖（2018）
MBC演技大赏 周末剧优秀男演员奖（2017）
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2021-12-01
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