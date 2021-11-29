Jang Seung-jo

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本名：张贤德

职业：演员

生日：1981年12月13日

出生地：釜山

身高：179cm

血型：A型

学历：祥明大学电影学学士

出道：音乐剧《求婚》（2005）





张胜祖2005年参演音乐剧《求婚》正式成为演员。在出道后的近十年期间，他一直活跃在音乐剧舞台上，因此积累了扎实的演技。2014年，张胜祖接拍了人生的第一部电视剧，此后便常出现在晨间剧、家庭剧以及周末剧中，这也使得他获得了极好的观众缘。虽然张胜祖影视剧邀约不断增多，也成功跻身主演咖位，但他仍然坚持音乐剧表演，也是韩国极具票房号召力的音乐剧演员之一。





主要代表作：

·电视剧：

《雪滴花》（2021）

《模范刑警》（2020）

《巧克力》（2019）

《男朋友》（2018）

《认识的妻子》（2018）

《金钱之花》（2017）

《我女婿的女人》（2016）

《华政》（2015）

《欺诈游戏》（2014）

·电影

《秘密动物园》（2020）

《沉默》（2017）

《不良男女》（2010）





获奖经历：

第六届太平洋明星盛典 长篇电视剧优秀男演员奖（2018）

MBC演技大赏 周末剧优秀男演员奖（2017）