《漫话国乐》 关山戎马 / 在禅云寺、想念的名字 / 探春

古人云：“诗言志，歌永言”，意思是诗是表达思想感情的，歌是唱出来的语言，也就是说好听的歌是歌唱美好意愿的语言。





韩国有很多歌唱古诗词的音乐传承下来，如歌曲与时调歌唱时调诗等汉字诗歌，汉字诗歌也被称为“诗唱”。





今天给大家带来的第一首音乐是诗唱《关山戎马》。《关山戎马》歌唱朝鲜王朝时代著名文人申光洙在科举考试中创作的七言绝句。这首诗以“秋江寂寞鱼龙冷，人在西风仲宣楼”为开头，意思是秋季河边一片寂静，登上仲宣楼，一股西风扑面而来。诗人以秋江的风光描写了秋天的孤独。本来申光洙的这首诗是以中国大诗人杜甫的唐诗《登岳阳楼》为题材创作的。杜甫在这首诗中描述了登上岳阳楼感叹关山之战以及迷茫、混乱的心境。通过岳阳楼的壮观景象，表现出诗人忧国忧民的思想感情。但是申光洙的《关山戎马》从开头就抒发内心的情感，触动人心，因此这首诗歌传开没多久，平壤的妓女就时兴歌唱这首诗，后来则成为诗唱的歌词广为流传。

诗唱《关山戎马》/ 金光淑





诗唱《关山戎马》以优美的诗歌与哀婉动听的旋律让人深深地感受到秋季孤独的情绪，不过这是熟悉国乐的人才能感同身受的，如果不懂国乐的人听了会觉得很是陌生，因为把歌词拉长，节奏又过于缓慢，熟悉饶舌等快节奏音乐的人听了会觉得乏味。而且歌词是汉字诗歌，现代人也不容易理解，所以为了让年轻一代亲近国乐，国乐家们作出了很多努力，推出了一些坚持传统唱法并在钢琴等人们比较熟悉的乐器伴奏下歌唱现代诗的音乐。





今天给带来了两首这类的音乐。首先是《在禅云寺》：

“即使花开的历程很艰辛，

枯萎也是一刹那的事，

可我爱你却不是一瞬间的事，

一眼万年，

一往情深……”

这是把女诗人崔泳美的同名诗作在钢琴的伴奏下，以正歌的唱法进行诠释的。





接下来是以龙惠仁（音）的诗《想念的名字》为歌词创作的歌曲：

“如果在我心中，

怀着一个想念的名字活下去该多幸福啊。

闭眼会更加靠近，

胡乱飞奔我心，

猛地递到怀里，

可我心中却充满了思念。”

《在禅云寺》 / 姜权珣；《想念的名字》/ 金娜莉（音）





歌曲、歌辞、时调等节奏缓慢、且沉重、感情被抑制的音乐统称为“正歌”。令人感到惋惜的是，后来正歌成为最难传承的音乐之一。之前也说过，现代人熟悉快节奏的流行歌曲，节奏缓慢的歌曲、时调等正歌对于现代人来讲，在情感上难免会产生距离感。而且歌词大多是汉字，还需要理解古代的文化背景，因此更不容易亲近。如今，专攻正歌的学子越来越少了，即使是毕业，也很难找到发展出路。在此情况下，最近一些国乐家们为了寻找正歌艺人的出路而作出了努力。有的艺人把现代诗以现代人熟悉的表演形式进行演唱，有的艺人将汉字诗歌翻译成现代口语进行表演，比如《探春》歌唱的是宋朝的同名诗。





这首诗以“终日寻春不见春”为开头，艺人将汉字诗句翻成现代韩语口语歌唱出来：

“봄은 이미 와 가득 있네.

하루 종일 봄을 봄을 찾았지만 봄은 찾지 못했네……”

“原来春天已到来，春意盎然。可一整天到处去寻春，却一无所获……”

怎么样？您不觉得把汉字诗歌翻成韩语也别有一番韵味吗？

《探春》/ 正歌乐队灵魂知己