北韩发行钱票的原因和北韩经济未来走势

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北韩最近发行了面额为5000圆的钱票，其正面印有“朝鲜民主主义共和国中央银行”行名和“钱票”二字，发行年份为“主体110年”，即公元2021年。此外，同“五千圆”面额字样一道印有平壤凯旋门。那么，钱票是什么呢？





钱票是代表钱币的一种纸币。北韩最早的钱票名称为“与外币兑换的钱票”。一直以来，北韩采取封闭的经济政策，禁止外币在其境内自由流通，因此持外币入境的人若想在北韩购买商品，必须将其兑换为可在外币商店使用的钱票，这是北韩钱票的起源。





1979年，北韩通过朝鲜中央银行首次发行名为“与外币兑换的钱票”，1988年将其发行机构改为朝鲜贸易银行。但是随着“集市经济”的活络，美元、人民币等外币在市面上广为使用，且出现兑换外币的地下钱庄后，没人再将外币兑换为钱票，因此北韩于2002年实施“7.1经济管理改善措施”后废止了钱票。





2009年，北韩实施货币改革，旧币和新币的兑换比率为100比1，即100圆旧币兑换1圆新币，并限制兑换金额，这提高了北韩居民对外币的依赖度。





北韩实施货币改革的主要目的可归纳为以下两点：第一是管控以集市为中心的货币经济，第二是以间接的方式吸收民间资金。2009年11月30日，北韩突然宣布从12月1日起全面实行货币改革，将旧币100圆改为新币1圆，且每户限定只能换10万圆旧币，其余都要存入银行。后来因民众抗议而将换钱上限提高至15万圆。此外，时任内阁总理为抑制民众不满情绪而向北韩居民公开道歉，劳动党计划财政部部长朴南基等数十人因货币改革失败而遭公开处决。尽管如此，对北韩货币丧失信心的集市商人开始用美元或人民币进行商品交易，这成为提高北韩外币依赖度的主要原因。





在此情况下，北韩加强外币管制措施，并再次发行钱票。与过去不同的是，最近发行的钱票上不见“与外币兑换”的字句，只印有“五千圆”面额和“钱票”二字。此外，钱票发行机构从朝鲜贸易银行又改为朝鲜中央银行。





北韩从去年年初开始为防止新冠病毒流入境内封锁边境后，外汇短缺现象越发严峻，因此试图通过钱票筹措外币。这可以分三方面说明，第一，由于北韩外汇短缺而停止进口印钞油墨和印钞纸，因此只能用劣质油墨和纸张印制钱票。第二，发行钱票能以低汇率吸收北韩居民拥有的外币。也就是说，北韩当局可以适用低于实际汇率的兑换汇率将居民的外币收归国有。第三，通过债券概念的钱票能长期使用居民外币。一般来说，国家为筹措财政资金而发行政府债券，这是中央政府向投资者承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。北韩从未发行过政府债券，但是通过名为“临时货币”、不必支付利息和本金的钱票筹措财政资金。特别值得一提的是，这样能在不增加货币供应量的情况下扩大货币流通。但是居民们已对北韩货币丧失信心，并将美元和人民币等外币视为安全资产，因此不知有多少人会用外币来兑换钱票。





发行钱票将无助于解决北韩经济问题。北韩实施货币改革后，居民们已对央行发行的货币丧失信心，钱票也是如此。由于集市商人拒收钱票，面额5000圆的钱票价值下降至4000圆甚至3000圆，因此北韩当局再三强调钱票和钞票具有同等的价值。问题是，北韩像似在炒作美元和人民币汇率升值，人为地降低其钱票价值，这不但无助于北韩经济增长，反而会加剧市场混乱。





最近，世界各国因新冠变异毒株奥密克戎的出现而加强防疫防控工作等处于紧张状态，北韩媒体也强调奥密克戎的危险性，并介绍世界各国的应对情况。分析认为，北韩有可能为防止新冠变异毒株奥密克戎流入境内推迟开放边境，这将使北韩的经济状况变得更加困难。





封锁边境是加剧北韩经济恶化的主要原因。最近几个月，很多国家选择“与新冠共存”，并通过签署“航空旅游气泡”协定的方式开放国门，但是北韩仍没有开放边境。由于新冠变异毒株奥密克戎的传播范围不断扩大，北韩有可能持续封锁边境，而坚持“清零”的中国要在北京冬奥会开幕前做好防疫防控工作，以接待前来参赛的各国代表团，因此暂不会重启对北韩贸易。如此一来，北韩的经济状况将变得更加困难。





最近，北韩为克服经济困难而发行钱票，并敦促各部门通过扩大生产实现经济发展目标，但是以目前的情况来看，恐难在短期内取得预期的成效。