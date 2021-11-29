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不论是哪个国家、哪个民族，相爱的男女都会按其习俗或法律结为夫妻，组建家庭。那么，北韩的情况如何呢？





北韩《家族法》保障适婚年龄男女自由地选择配偶结婚，且办理结婚登记后被认定为双方具有法定夫妻关系。北韩是实行社会主义制度的国家，住房由国家统一分配且按户口人数配给口粮，因此必须办理结婚登记，才能被分配到住房和获得粮食配给。但是20世纪90年代中后期北韩为克服经济困难而进行所谓的“苦难行军”后，粮食配给逐渐变得有名无实，结婚及子女登记的意义也随之褪色、减弱。





北韩没有婚庆产业这一概念。一直以来，北韩都在新郎或新娘家里举行婚礼，并由家属和亲友准备婚宴。举行婚礼时，新娘穿韩民族传统服装“韩服”，新郎通常穿西服，宾客们唱祝福歌予以祝贺。北韩没有专门举行婚礼的结婚礼堂，因此通常都在家里举行婚礼。首先，新郎到新娘家里宴请女方亲友，然后带着新娘回到新郎家里宴请男方亲友。但是苦难行军后，因经济困难而难以举行两次婚宴，因此通常在新郎家里宴请男女双方亲友举行一次婚宴。苦难行军后，北韩的贫富两极分化趋势显著，有钱人家请厨师直接到家里来操办酒席，有些人在餐馆举行婚礼，甚至邀请艺人前来演出。此外，新郎穿燕尾服，新娘穿婚纱等，新郎和新娘穿的礼服也发生了变化。





特别值得一提的是，北韩的新婚夫妇都会向金日成、金正日铜像敬献花束，并在铜像前摄影留念。那么，北韩的新婚夫妇到哪里去蜜月旅行呢？北韩对旅行进行严格管制，外地居民要到首都平壤或边境地区，必须获得旅行许可，且交通很不方便，因此大多数新婚夫妇只能到居住地附近的景区或滨海公园等地照几张相，但是拥有私家车或有钱包出租车的新婚夫妇会到著名的旅游区去度蜜月。





北韩也有送结婚礼金的文化，有人送现金，有人送大米或生活用品等新婚生活所需的物品。此外，男方向女方赠送衣服的布料和首饰、化妆品等彩礼，女方则准备新婚生活所需的物品。在北韩，结婚时女方要准备名为“五柜六机”的嫁妆。五柜是指衣柜、餐柜、鞋柜、装饰柜、被褥柜，六机是指电视机、洗衣机、录音机、缝纫机、照相机、冷冻机，冷冻机就是我们所说的电冰箱。但是北韩陷入经济危机后，男女双方一起筹钱准备“五柜六机”，如果资金短缺，就少买几样，因此“五柜六机”的种类和质量可以说视男女双方的经济能力而定。





据悉，北韩年轻人对结婚的想法已开始发生变化，不想结婚的人也逐渐增加，这与经济困难有直接的关系，因此北韩必须尽快摆脱经济危机，为年轻男女创造最起码的结婚条件。