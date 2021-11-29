韩影片《哦！文姬》在华定档 “限韩令”会否解除引关注

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“萨德”风波后六年，韩国影片正式在中国大陆影院上映。外界关注这是否会成为中国对韩国文化内容的禁令即“限韩令”解除的信号。





本次上映的影片为郑世教执导的《哦！文姬》，由中国电影集团公司引进、发行，11月30日通过中国国家电影局审批。





罗文姬、李熙俊主演的《哦！文姬》是一部以农村为背景的幽默警匪片，去年9月在韩国国内上映，观影人次超过35万。





韩国影片上一次在中国大陆上映是2015年9月由崔东勋执导、全智贤和李政宰等主演的《暗杀》，距今已有六年。





中国对外国影片实行配额制度，此前每年有2-3部韩国影片上映。不过“限韩令”实施后，韩国影片从中国大陆影院销声匿迹，仅有《老手》、《阳光姐妹淘》等部分中国翻拍影片上映。





“限韩令”指对韩流文化的限制措施。2016年，韩国与美国就驻韩美军部署“萨德”达成协议。作为报复措施，中国对韩国的游戏、流行音乐、影视剧等文化内容进行限制。虽然中国政府从未公开承认有关措施，但通过审批许可制度从源头上封锁了韩国文化内容。此后，韩国影片未能在中国公映，韩中电影合拍也陷入中断状态。





2017年10月，韩国时任外交部长官康京和承诺“三不”措施，即不追加部署“萨德”、不参与美国导弹防御系统、不承认韩美日军事同盟，尽管如此，“限韩令”仍未实际解除。韩国影片的所有上映许可申请均未获得批准。





此次《哦！文姬》定档的同时，韩国演员李东旭登上时尚杂志《GQ》中文版12月刊的封面，引发了关注。去年12月，韩国企业的一款手游也曾通过审批。有分析据此认为，今年是韩中文化交流年、明年是韩中建交30周年，由此来看，“限韩令”或有望解除。结合最近美中争霸加剧等国际局势，这一说法更具说服力。美国致力于加强与盟友的合作、建立反中战线，在这种情况下，中国为阻止韩国加入牵制中国的行列，开始改善韩中关系，解除“限韩令”是可优先考虑的手段。不过前景依然不明朗，专家一致认为，《哦！文姬》上映后，“限韩令”会否大幅放宽甚至解除，仍有待观察。