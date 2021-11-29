韩虚拟资产所得税起征时点推迟至2023年1月

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韩国宣布将虚拟资产所得税的起征时点推迟一年。韩国国会企划财政委员会11月30日召开全体会议，审议通过了包括调整虚拟资产征税起征时点等内容的税法修正案。





根据修正案，虚拟资产所得税的起征时点从2022年1月推迟至2023年1月。这意味着截至明年底，虚拟资产投资者无需就转让、借贷虚拟资产而产生的收入缴税。





从2023年起，超过250万韩元的虚拟资产转让、借贷收入须按照20%的税率缴税,缴纳时间为2024年5月起。根据规定，境内居民应在每年5月亲自申报前一年的投资收入并缴税。税额根据投资者所持各类虚拟资产在一年内所产生的收入和损失综合计算。从投资者所得净收入中扣除250万韩元后的金额将成为征税对象。另外，对于目前持有的虚拟资产，在所得税开征前因价格上涨所获收入不成为征税对象。





虚拟资产征税可谓波折不断。根据政府去年公布的税法修正案，起征时点为2021年10月，然而在国会审议过程中被推迟到2022年1月，此次再度延至2023年1月，仅一年的时间里就被推迟了两次。政府此前表示，考虑到法律的稳定性和政策的可信度，必须按计划从明年起征税。不过由于执政党和在野党一致同意推迟，致使政府的计划受挫。副总理兼企划财政部长官洪楠基在会议上表示，政府已多次表明应从明年起征收虚拟资产所得税的立场，虚拟资产征税的基础已构建完毕，即使明年开征也毫无问题。尽管政府反对，但税法修正案仍在执政党和在野党的一致同意下通过。这令外界指责两党在总统选举前因政治利害关系而合谋。





执政党共同民主党总统候选人李在明承诺推迟征税，为此该党极力推动税法修正案通过。最大在野党国民力量党为争取虚拟资产投资活跃的年轻群体的支持，也未表示反对。分析指出，国会根据政党利益不断修改自身制定的法案，拉低了法律的可信度。虚拟资产征税前景愈发不明确，使征税的公平原则和可信性遭到破坏，有可能引发纳税人的抵制。