经合组织上调韩明年经济增速预期值至3.0%

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经合组织将韩国明年经济增速预期值上调至3.0%。对此，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，这意味着国际社会认可韩国经济在应对危机方面较其他主要国家更为成功。





经合组织在1日公布的经济展望中，将韩国明年经济增速预期值从此前的2.9%上调至3.0%。今年的经济增速预期则维持4.0%不变。经合组织给出的明年韩国经济增长预期值低于国际货币基金组织的3.3%、亚洲开发银行的3.1%，与韩国政府、韩国央行持平。





经合组织在今年9月公布的经济展望中也曾上调韩国明年经济增速预期值。美国、中国、日本等主要国家今年的经济增速预期值则均被下调。经合组织还预测世界经济今年将增长5.6%，2022年、2023年分别增长4.5%和3.2%。





不过经合组织将韩国消费者物价涨幅预期值从2.2%上调至2.4%，继今年9月之后再次上调。韩国政府与韩国开发研究院的预期值为2.3%。经合组织还将明年韩国消费者物价涨幅预期值上调0.3个百分点至2.1%。另外，二十国集团（G20)国家今明两年的物价涨幅预期值分别为3.8%和4.4%，分别上调0.1个百分点和0.5个百分点。





经合组织表示，韩国迅速的疫苗接种工作使防疫限制得到放宽，出口和投资受政策推动持续复苏。事实上，韩国今年11月出口同比增长32.1%，单月出口额有史以来首次突破600亿美元。不过经合组织也指出，房地产价格猛涨、家庭负债增长使得对韩国金融市场稳定性的担忧逐渐扩大。经合组织建议韩国应在经济完全复苏前，继续为受疫情影响的家庭、企业提供财政支援。从长期来看，货币政策则需要正常化。





今年10月，国际货币基金组织下调了世界和主要发达国家的经济增速预期值，仅维持韩国经济增速预期值为4.3%不变。这一数值高于韩国政府的4.2%、韩国央行的4.0%预期。不过国际货币基金组织将韩国明年的经济增速预期值从3.4%下调至3.3%。





洪楠基指出，综合经合组织的评价，与新冠疫情暴发前相比，韩国经济到2023年为止将以二十国集团国家中最快的速度增长。洪楠基表示，目前奥密克戎变异毒株扩散、全球供应链混乱、美中矛盾加剧，国内外形势十分严峻，政府将尽力维持稳定的防疫措施，并执行财政、提振内需，为经济复苏势头提供支撑。对于物价、房地产、家庭负债等民生经济的风险因素也将尽全力管理。