导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：李少鹏（首尔中国文化中心副主任）





韩中建交29周年，越来越多的韩国人对中国文化产生了极大的好奇心。本期节目有请首尔中国文化中心李少鹏副主任，总结介绍一下一年来跟韩国民众分享中国文化的情况。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

李：大家好！我是首尔中国文化中心的副主任李少鹏。我在国内的工作单位是中国文化和旅游部，今年已经是我连续在韩国常驻的第8个年头了。我也曾多次做客KBS“韩国万象”栏目，非常感谢栏目组，也希望能和听众朋友们成为好朋友。









南：能否再给我们简单介绍一下首尔中国文化中心吗？

李：首尔中国文化中心设立于2004年，是我国在亚洲设立的第一家文化中心。中心位置在首尔市钟路区，拥有展厅、图书馆、多功能厅等设施，致力于宣传展示中国文化，搭建中韩文化交流桥梁。疫情之前的时候，每年开展汉语教学和各类文化活动上百项。

南：文化院是一个代表国家跟其它国家互动的机构，工作上最基本的方式就是接触，但是疫情两年，文化院的工作不好做吧？

李：2020年开始，我们设计的很多大型活动，包括线下展览、演出和人员交流都不得不取消或推迟，但我们时刻关注疫情发展，不间断与合作伙伴交流，策划后疫情时代的合作项目，同时运用中心官网和微信、优兔、奋韩网等新媒体平台，推出了在线汉语教学以及很多在线展览和演出等活动，可以说实现了工作从线下到线上的转型，也收获了不少网友粉丝。









南：今年一年，文化院一直致力于宣传中国文化，做了很多的事情。首先也是我特别感兴趣的，就是对秦始皇兵马俑的介绍。

李：兵马俑是中国古代辉煌文明的一张金字名片，被称为“世界第八大奇迹”，每年也有很多韩国游客访问陕西，专门到访兵马俑博物馆。有的韩方机构还在策划在韩举办兵马俑的巡展，可见韩国民众对兵马俑非常感兴趣。

为了更好促进中韩文旅交流，使韩国民众在疫情期间足不出户便能够近距离接触秦兵马俑，我们中心与陕西省文化和旅游厅在今年5月和6月共同在线推出了“文化陕西兵马俑线上实景展”，以及“云游兵马俑——你印象中的秦兵马俑”线上征集活动，在线观众人数近5万人。活动主要是通过脸书、推特、照片墙以及Kakaotalk的活动账号平台打造虚拟展页面，利用数字网络技术和信息技术构建兵马俑360°超清全景图，通过线上实景展沉浸式观展体验，邀韩国民众更好感知中华文化魅力。

南：我还关注到你们文化院今年特别重视对中国旅行的介绍，今年的重点给我的感觉就是集中介绍中国的大西北？选择这样的主题有怎样的原因呢？

李：我们文化中心的一项重要工作就是中国文化和旅游的推介宣传。选择重点介绍中国西部地区有几个原因，一是韩国民众访华旅游和交流，会更多选择北京、上海、张家界、威海、延边这些地区，不常去中国的西部。利用在线宣传的机会，我们更多展示甘肃、新疆这些西部地区的文旅魅力和特色，增加韩国民众对中国广阔西部的了解与认知。二是今年文化中心的“部省合作”伙伴是四川省，我们与四川省文旅厅对口开展了十几项丰富多彩的文旅推介活动，内容覆盖民乐、大熊猫、非遗、川剧、川菜、茶艺、美术等。三是因为今年是西藏和平解放70周年，我们也举办了相关文旅宣传活动表示纪念。希望以文促旅，以旅彰文，通过文旅融合为抓手，共同增进韩国民众对中国的了解与喜爱，促进中韩民心相通。









南：你们还介绍了中国的24节气、端午节以及中国的汉字和京剧，对吧？

李：中国文化的元素有很多，我们尽量挑选有代表性的，以及中韩有文化共识的元素进行推介。比如我们在中韩共有的传统佳节“中秋节”之际发布了介绍中国24节气文化和时令饮食的动画视频；在端午节之际介绍屈原、龙舟的故事以及培训韩国学员包粽子；我们与海峡两岸的艺术机构合作共同打造了“方寸之间——汉字文创展”，综合介绍了汉字的历史和结构美学以及诗词意境；我们还与国家京剧院合作，在线推出了《京剧练习生-100天挑战京剧》和《看我如何玩儿转京剧》等真人秀节目，通过具有传播力、感染力和观众带入感的视频体验，让韩国观众看到传统国粹艺术与新媒体融合所蕴含的无限潜力。

我们的目标就是多角度、多层次地展现中国文化艺术的魅力，不断探索传统艺术新的传播方式，在国际传播平台上提升中国文化的影响力，以期增进韩国民众对中国文化的理解与喜爱，促进中韩民心相通。(图片来自嘉宾和小南)



