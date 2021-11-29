防弹少年团洛杉矶演唱会带动歌曲纷纷逆袭Billboard

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防弹少年团于近日在美国洛杉矶举行了四场线下演唱会，时隔两年于歌迷近距离互动。演唱会的举行也带动防弹少年团歌曲的热度，多首作品在Billboard“Hot100”榜单中逆袭。

根据Billboard发布的12月首周榜单显示，防弹少年团和酷玩乐队合唱的歌曲《My Universe》排名较前一周上升八个名次，排在第二十九位。此外，发行已近两年的第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》再次进入“Billboard200”和“TOP专辑销量榜”中，去年11月发行的专辑《BE》也重新进入到“TOP Current专辑销量榜”之中。

目前，“Billboard Global（美国除外）”榜单中，《My Universe》排名十二位，《Butter》二十位，《Dynamite》三十八位、《Permission to Dance》五十三位；“Billboard Global 200”中，《My Universe》排名二十位，《Butter》三十四位，《Dynamite》五十五位、《Permission to Dance》八十六位。