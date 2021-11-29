MINO正规三辑发行倒计时 Gaeko、Lil Boi、鲜于贞雅超豪华合唱名单





WINNER成员宋旻浩（MINO）即将发行个人第三张正规专辑《TO INFINITY》回归。日前，专辑曲目表被公开，根据曲目表显示，新专辑共收录了10首歌曲。主打歌为《TANG！♡》，还收录了《LOVE IN DA CAR》、《PYRAMID》、《LANGUAGE》等新歌。

此次新专辑以Hip-hop和R&B音乐为主，合作歌手极其华丽，包括Gaeko、Lil Boi、鲜于贞雅、iKON成员Bobby等，预示着有一张优质的嘻哈大碟的诞生。尤其是Bobby的参与，也让歌迷能够再次听到MOBB的音乐。

宋旻浩此次也参与了所有歌曲的作词、作曲以及编曲工作，除此之外，他也亲自参与了专辑风格、概念的制定，提出“DIGITAL GUN MAN”的形象，并在形象上也下足了功夫。公开的曲目表上，便是宋旻浩头戴牛仔帽、两条长长的白色辫子的造型，这也让歌迷对新专辑无比期待。

《TO INFINITY》将于12月7日正式发行。本月1日至6日，宋旻浩也在YG本部的咖啡厅举办展览，歌迷可在此提前试听新专辑音乐，并欣赏宋旻浩的美术作品。