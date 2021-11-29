ⓒ Getty Images Bank

进入冬季，我们的身体各项机能变得更为敏感，也更需要呵护。但是维护健康，一定要用对方法，否则反而适得其反。

一、立冬饮食要增苦少咸。在冬天里,要少食用咸味食品,以防肾水过多;多吃些苦味食物,以滋补心脏,增强肾脏功能，比如可以多吃橘子、羊肝、大头菜、莴苣、醋、茶等。在补冬的同时,需要注意的是,进补时要使肠胃有个适应过程,最好先做引补。一般来说,可先选用炖牛肉红枣、花生仁加红糖,亦可煮些生姜大枣牛肉汤来吃,以调整脾胃功能。

二、立冬补冬不可盲目进补。

首先，戒乱进补。应该了解自己该不该补,属于何种体质。一般而言,中年人以补益脾胃为主,老年人以补益肾气为主。最好在有经验的医生指导下判定。

戒唯补药而补。对于想健身长寿者来说,光靠补药不是好办法。还要注意适当的运动锻炼、饮食调整、多用大脑(做脑操)、避邪就静等,才能达到真正意义上的养生。

戒过于滋腻。对于身体状态不太好、脾胃消化不良者来说,首先是要恢复脾胃的功能,否则服再多的补物也是无用。因此,冬令进补不要过于滋腻厚味,应以易于消化为准则。

戒无病进补。无病进补既增加开支,又会伤害身体,如服用鱼肝油过量可引起中毒,长期服用葡萄糖会引起发胖。另外,补药也不能多多益善,任何补药服用过量都有害。





(文中窍门来自林*林听友)