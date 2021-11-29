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《鱿鱼游戏》是今年9月上线的奈飞原创韩剧，该剧自上线后迅速蹿红，在世界各地掀起了《鱿鱼游戏》热潮，并成为奈飞有史以来观看人数最多的原创剧集。尤其剧中的“木槿花开了”（类似一二三、木头人）、“抠糖饼”、“弹球游戏”、“拔河”、“抓子儿”、“打纸板”等游戏成为不少海内外商家吸引顾客的新灵感。





除了上述在《鱿鱼游戏》中出现的游戏以外，韩国还有很多传统游戏与近代亮相的儿童游戏。据了解，迄今流传下来的传统游戏有200多种，今天给大家介绍几个代表性的游戏。

掷柶棋：堪称最具代表性的传统游戏，通常在春节等传统节日时家人一起玩乐。这是甲乙双方轮流将功能与骰子类似的四块木板（圆木的三分之二削成平面）掷出，按照木板落地后的形状来计分，以此决定各自在棋盘上所走的步数，谁先走到终点就获胜。游戏虽说很简单，可这是节日期间不分男女老少共享的游戏。 跳板：少女们在节日期间游玩的游戏。在一块木板的中间垫上一块石头或用稻草编成的草包，两人分别踏在木板的两端，利用反弹力跳起落下。古时候，大家闺秀很难外出，因此就让她们借着玩跳板的机会偷窥一下屋外的世界。 跳马桩：分攻守两方进行较量的游戏。守方的一员把头放进倚着墙壁站立的一员的双腿中间，攻方的人就从远处依次跑过去跳马桩，与扮演马头的人划拳分胜负。以前在学校体育课上也经常玩这个游戏。 投飞石：这是男孩们的游戏，将手掌大小的扁平状石头立于地上，在一定距离外扔石头击中或做出特定的动作击倒石头的游戏。 打嘎儿：以前在各地流行，如今已几乎消失不见了。这是用长木棍（母棍）击打或拨起短木棍（子棍）的游戏。





另外，还有斗鸡、捉迷藏、抽陀螺、踢毽子、点鼠火、踩地神、强羌水越来、月峰接力、抓小偷、种豆游戏、摔跤、掰手腕、打水漂等等。