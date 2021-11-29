职业：演员

出生日期：1994年7月5日

出生地：首尔

身高：167cm

血型：A型

学历：世宗大学电影艺术学（退学）

出道：电影《燃烧》（2018）





全钟瑞小学时前往加拿大定居，在那里度过了自己的学生时代，因此她能讲一口流利的英文。高中毕业后，全钟瑞回国读大学，选择了电影艺术专业，然而在她正式出道前，却从未有过表演经历。但即便如此，全钟瑞依旧“出道即巅峰”，她的电影处女作《燃烧》让她获得了当年亚洲电影大奖、百想艺术大赏、电影大钟奖的“最佳新人奖”提名，迅速成为最受瞩目的女演员之一。出道以来，全钟瑞的作品不多，但可谓部部经典，她独具一格的表演也为观众留下了深刻印象。





主要代表作：

·电影

《恋爱缺席的罗曼史》（2021）

《蒙娜丽莎与血月亮》（2021）

《电话》（2020）

《燃烧》（2018）





获奖经历：

第30届釜日电影节 最佳女配角奖（2021）

第57届百想艺术大赏 电影类 最佳女演员奖（2021）