研发眼动追踪技术——韩国“VisualCamp”公司

ⓒ VisualCamp

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“VisualCamp”公司，这是一家研发眼动追踪技术的企业。让我们先来听一听公司代表石润灿（音，석윤찬）的介绍。





VisualCamp的石润灿代表有着“连环创业家”的绰号，曾就读首尔大学电子学系的他在大学四年级便走上了创业之路，先后创办过视频购物网站、社交电商企业等。丰富的创业经验与眼动追踪这一革新技术相结合，催生了VisualCamp。眼动追踪技术指跟踪视线的技术。自古以来，眼睛就被称为是心灵的窗户，至今人们在辨别对方是否说谎时仍会说“看着我的眼睛”。眼睛包含了丰富的信息，VisualCamp正通过掌握人们视线的方向，在多个领域创造价值。





眼动追踪技术还在电子书服务领域得到了运用。用户若想翻页，只需看着自动翻页标即可，而无需动手指，在进行烹饪等的过程中，或行动不便的人群均可轻松阅读。眼动追踪技术也有助于购物网站，这项技术可以找出消费者视线停留时间较长的商品，从而进行有针对性的推荐。最近很受欢迎的直播带货是眼动追踪技术的另一个运用场景，这项技术对观众的集中度进行分析，一旦发现集中度下滑，便发放优惠券。此外，眼动追踪技术在智能医疗保健领域的潜力也获得了认可。





除了VisualCamp，全球还有多家开发眼动追踪技术的企业，不过这些拥有优秀技术的企业均被谷歌、苹果、脸书等科技巨头收购，眼动追踪技术的热门程度由此可见一斑。与海外竞争对手不同的是，VisualCamp的技术可直接在移动终端上使用，而无需其他设备。这听起来简单，但是要通过智能手机的普通摄像头来获取瞳孔数据则需要极强的技术力。普通摄像头可获取的图像信息少于红外线摄像头，且人们在使用智能手机时的姿势并不固定，加大了研发人员把握瞳孔位置的难度。为了解决这一问题，VisualCamp让人工智能学习不同人在各类环境下的视线数据，在全球最早开发出了可对一般摄像头获取的图像进行分析并追踪视线的人工智能算法。





VisualCamp是这项源头技术的保有者，这意味着全球其他企业必须向VisualCamp支付专利使用费，才能使用这项技术。VisualCamp的获奖经历也十分华丽，公司于2019年两次获得国务总理奖，2020年被中小风险企业部评选为未来独角兽公司。今年6月在巴塞罗那举行的世界移动通信大会上，公司获得了全球移动大奖的移动最高创新奖，11月又获得了国际消费类电子产品展览会创新奖，并在新加坡举行的国际创投大赛“Slingshot”上跻身数码科技部门的前三。VisualCamp目前正计划进军海外市场，最近公司在美国完成了技术专利注册，今后将以硅谷为中心扩展业务。





目前，韩国影视剧在全球范围内备受欢迎，眼动追踪技术可通过分析视线在各个镜头停留的情况，找出停留时间更久的镜头，帮助提高文化内容的吸引力。VisualCamp致力于推动眼动追踪技术在更多领域得到运用，并梦想成为行业领跑人。与韩国产业共同成长、提高韩国产业的竞争力，VisualCamp正朝着这个目标不断前行。