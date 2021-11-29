奥密克戎变异毒株全球扩散 对韩国经济影响几何

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随着新冠病毒新型变异毒株奥密克戎在全球各地扩散，世界各国高度紧张。据主要外媒报道，欧洲、亚洲、非洲、大洋洲、北美洲、南美洲均已出现确诊病例，这距离11月24日南非首次报告奥密克戎变异毒株病例仅仅一周。虽然目前对奥密克戎的传播力、重症化风险度等尚未得出全面结论，但全球经济的不确定性和波动性已然扩大，这对于在疫情之中持续依靠出口突破危机的韩国经济来说，无疑是一个巨大变数和不利因素。今天我们邀请到了经济评论家郑哲镇（音，정철진），与他一起分析奥密克戎对韩国经济的影响。





我们对这种新型变异毒株感到担忧的原因是经济封锁措施，也就是禁止外出、工厂停工等情况的重演，因此股市出现了暂时性的骤跌。在掌握奥密克戎的具体信息前，预计金融市场将持续震荡。目前来看，奥密克戎的传染速度已经有了结论，接下来其致死率将决定对全球经济和实体经济的影响。





世界卫生组织11月27日将这种新型变异毒株列为“需要关注的变异”，并命名为“奥密克戎”。奥密克戎的影响力目前尚无定论，不过其传播力强于德尔塔变异毒株的特点基本上已被接受，这主要是因为奥密克戎的刺突蛋白突变数量。刺突蛋白是位于新冠病毒最外层的一个个突起，病毒通过它们侵入人体的宿主细胞。奥密克戎的刺突蛋白突变数量多达32个，是德尔塔的两倍，因此其传播力也将远远超过后者。更令人担忧的是，奥密克戎的“免疫逃逸能力”。由于刺突蛋白突变数量较多，它避开依据原有病毒毒株攻击能力而形成的免疫抗体的可能性上升。随着各国疫苗接种率不断提高，全球经济原本有望走出疫情阴影，然而奥密克戎的出现令这种期待黯然失色。甚至有预测指出，若奥密克戎以快于德尔塔的速度扩散，明年世界经济增速有可能较4.6%的预期值低0.4个百分点。





比较理想的情况是奥密克戎的传播快，但是重症率低。高盛指出，若出现这种情况，奥密克戎将使商品价格下跌、遏制通货膨胀，反而有可能成为全球经济的利好。不过信用评级机构穆迪、惠誉认为，无论奥密克戎的重症率如何，都会对物价造成负面影响。如果重症率高，那么供应链将遭到破坏，从而引发供给不足、推升物价。若重症率低，将形成群体免疫，届时需求将猛增、导致通货膨胀。





在对奥密克戎影响的各类预测纷纭之际，美联储主席鲍威尔透露将加快缩减购债的速度。分析认为，在美联储看来，通货膨胀问题比奥密克戎更为迫切，因此做出了这种选择。还有意见担忧，美国联邦政府或在本月中旬出现债务违约，使全球经济的波动性进一步扩大。统计显示，韩国国内产业生产出现了时隔18个月以来的最大跌幅。疫情长期化导致全球供应链紊乱，这对韩国半导体、汽车等主力产业造成了负面影响。





10月产业活动动向的数据显示，产业生产减少1.9%，矿工业生产减少3%。另外，库存在不断增多，继9月增长3.4%之后，10月又增长了7.2%。最理想的情况是民间消费能够消化库存，不过尽管政府发放了优惠券，但民间消费仍未复苏。





此前韩国出口连连创下佳绩。据韩国银行2日公布的数据，今年第三季度韩国实际GDP增速初估值为0.3%，其中大部分由出口贡献。第三季度之后，出口也继续向好。11月出口额初估值达到604.4亿美元，同比增长32.1%，是单月出口额有史以来首次突破600亿美元。今年全年出口额预计也将创下新高。不过这并不意味着我们可以一味地乐观，未来出口环境呈现不稳定的趋势，若奥密克戎的扩散致使各国加强封锁措施，那么出口受阻、供应链瓶颈现象将进一步加剧。





尽管韩国银行表示，今年全年4.0%的经济增长率目标仍有望实现，但是奥密克戎带来的不确定性依然不容忽视。若要实现全年4.0%的增长率，第四季度增长率必须超过1.03%，而目前新冠单日新增确诊病例连续多天达到5000例左右，且根据政府新公布的防疫措施，私人聚会人数受到进一步限制、防疫通行证适用范围扩大，消费将不可避免地受到影响。物价的上涨速度也令人担忧。韩国银行表示，11月消费者物价涨幅为3.7%，全年涨幅有可能超过2.3%的预期值。而韩国银行在11月25日公布的“经济展望报告”中刚刚将今年的物价涨幅预期值从2.1%上调至2.3%。有分析指出，通货膨胀的迹象已正式显现。当前国内外经济形势比任何时候都要严峻，奥密克戎的影响程度将成为决定未来韩国经济走向的关键。





首先需要尽快掌握奥密克戎的准确信息，然后才能据此制定对策。不过我认为，无论奥密克戎如何严重，都不能再像此前一样采取封锁经济、大量释放流动性的措施，这只会使人们完全转向股市、房地产等，最终导致资产价格的泡沫扩大到无法收拾的地步。





全世界和韩国正逐步克服新冠疫情对经济的影响，却又遭遇奥密克戎这一变数。过度恐慌固然不可取，但为将奥密克戎对韩国经济的冲击降至最低，亟需制定果断、先发制人的对策。