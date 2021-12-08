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恋爱缺席的罗曼史 (연애 빠진 로맨스)

2021-12-08

今日首尔

导演：郑佳映

编剧：郑佳映

主演：孙锡久/全钟瑞

类型：爱情/喜剧

片长：95分钟

上映日期：2021年11月24日（韩国）

其他片名：配对游戏/Nothing Serious


剧情概要：

二十九岁的子英（全钟瑞饰）职场、情场双失意，在经历了一场风暴般的分手后，豪迈宣布永不恋爱。谁知无法忍受寂寞的她，最终还是打开了交友软件，寻觅对象。而三十三岁的杂志社编辑宇利（孙锡久饰）同样也在工作和爱情中受挫，遭到前女友愚弄的他还被上司要求负责成人专栏，于是他也在无奈之下注册了交友软件。就这样，互相隐瞒姓名、交友理由、内心情感的子英和宇利通过交友软件相识，发展出一段很亲密却又非恋爱的暧昧关系。


幕后花絮：

《恋爱缺席的罗曼史》通过男女主人公对恋爱态度的转变，映射出如今社会快节奏的爱情，但却并没有一味唱衰人和人之间的情感。子英和宇利看似毫无诚意的相识，却也慢慢发展出真情实感，可以说电影在成为当代年轻人压力宣泄口的同时，也让他们在寻找各自影子的过程中得到了一丝慰藉。该片是全钟瑞出道以来首次挑战现实题材爱情喜剧，让观众眼前一亮。

恋爱缺席的罗曼史 (연애 빠진 로맨스)
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