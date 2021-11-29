ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，在一个村庄里住着一位老爷爷和一位老奶奶。

虽然他们非常穷，但两个人相互关心爱护，过得非常幸福。





他们的邻居是个坏心眼的老头，

一到吃饭的时候，就跑来老爷爷和老奶奶家讨吃讨喝。





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一天，老爷爷很早起来就上山砍柴了。

到了山里，老爷爷抓紧时间砍了不少树枝，全都捆在了背架上。

正当他要背起背架的时候，听到了好听的鸟叫声。

老爷爷坐下听了好久，等他站起身来打算要走的时候，

看到眼前有一汪泉水。





“刚巧我也口渴了，太好了。”





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老奶奶在家等不来老爷爷，就摸着黑出门去找他。

走着走着，看到前面有个背着柴火的人。

虽然看不清脸，但肯定是老爷爷。

老奶奶和老爷爷相伴回到了家里，

可是刚走进家里，老奶奶吃了一大惊。





“啊，谁？你是谁啊?”





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山里太黑没看清，到了家里才发现老爷爷变年轻了！

老爷爷把在山里发生的事情一五一十地告诉了老奶奶。





第二天早上，老爷爷拉着老奶奶的手一起上了山。





“这就是我昨天说的那泉水，来，你也喝点吧。”





老奶奶照老爷爷说的喝了几口泉水。





“老……老头子，你看我……”

“老太婆也变年轻了，好像新娘子一样漂亮呢！”





老爷爷和老奶奶拥抱在一起，笑得非常开心。





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坏心眼的老头子看到变年轻的老爷爷和老奶奶，吓了一跳。

老爷爷把发生的事情一五一十地告诉了他。





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发现坏心眼老头子没回家来，老爷爷和老奶奶急忙来到了那眼神奇的泉水边。

但是没见到坏心眼的老头子，只看到一个小婴儿在哭泣。





没错，

坏心眼的老头子太贪心，想要变得更年轻，结果喝了太多的泉水。





重返青春的老爷爷和老奶奶尽心尽力地照顾这个孩子。

小婴儿在老爷爷、老奶奶的悉心呵护下健康成长，成为了一个善良正直的人。