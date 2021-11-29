三星电子斥资170亿美元在美国得州泰勒修建半导体代工厂
2021-11-29
很久很久以前，在一个村庄里住着一位老爷爷和一位老奶奶。
虽然他们非常穷，但两个人相互关心爱护，过得非常幸福。
他们的邻居是个坏心眼的老头，
一到吃饭的时候，就跑来老爷爷和老奶奶家讨吃讨喝。
一天，老爷爷很早起来就上山砍柴了。
到了山里，老爷爷抓紧时间砍了不少树枝，全都捆在了背架上。
正当他要背起背架的时候，听到了好听的鸟叫声。
老爷爷坐下听了好久，等他站起身来打算要走的时候，
看到眼前有一汪泉水。
“刚巧我也口渴了，太好了。”
老奶奶在家等不来老爷爷，就摸着黑出门去找他。
走着走着，看到前面有个背着柴火的人。
虽然看不清脸，但肯定是老爷爷。
老奶奶和老爷爷相伴回到了家里，
可是刚走进家里，老奶奶吃了一大惊。
“啊，谁？你是谁啊?”
山里太黑没看清，到了家里才发现老爷爷变年轻了！
老爷爷把在山里发生的事情一五一十地告诉了老奶奶。
第二天早上，老爷爷拉着老奶奶的手一起上了山。
“这就是我昨天说的那泉水，来，你也喝点吧。”
老奶奶照老爷爷说的喝了几口泉水。
“老……老头子，你看我……”
“老太婆也变年轻了，好像新娘子一样漂亮呢！”
老爷爷和老奶奶拥抱在一起，笑得非常开心。
坏心眼的老头子看到变年轻的老爷爷和老奶奶，吓了一跳。
老爷爷把发生的事情一五一十地告诉了他。
发现坏心眼老头子没回家来，老爷爷和老奶奶急忙来到了那眼神奇的泉水边。
但是没见到坏心眼的老头子，只看到一个小婴儿在哭泣。
没错，
坏心眼的老头子太贪心，想要变得更年轻，结果喝了太多的泉水。
重返青春的老爷爷和老奶奶尽心尽力地照顾这个孩子。
小婴儿在老爷爷、老奶奶的悉心呵护下健康成长，成为了一个善良正直的人。
2021-11-29
2021-12-01
2021-11-30