《漫话国乐》 大人游戏 / 回心曲 / 小春香歌

韩国的传统文化中留下了一些中国等外国文化的痕迹，比如，国乐中有很多从中国传入的音乐，太平箫起源于中亚地区，奚琴则是北方骑马民族演奏的乐器，还有汉字、儒教乃至起源于印度的佛教。





只谈这些，有人会以为古代的韩国缺乏文化元素，因而引进了一些外国文化。不过文化是相互影响而发展的，不仅韩国吸取了中国等外国文化的精华，中国也演奏了高句丽和百济的音乐。韩国境内也是一样的，不同地区的音乐会对彼此造成影响，借此扩展其活动范围。今天的节目就给大家带来了京畿民谣中，受到其他地区音乐的影响而演变的音乐。





首先请大家欣赏的是《大人游戏》。这是源自首尔、京畿道地区巫术中“拜大人神”环节的巫乐。在这一环节，巫婆与乐师们以歌舞愉悦大人神。其实大人神并不只一位，有祖先大人、上山大人、都堂大人等等。古人认为人们生活的地方处处都有大人神，如果大人神高兴，就会祝福在场的人财源滚滚、好运来临，因此“拜大人神”环节的歌舞都欢快、非常起劲。后来，专业艺人在“拜大人神”环节还添加了话剧元素，把它发展成舞台表演形式的《大人游戏》。

京畿民谣《大人游戏》 / 池莲花名唱





池莲花名唱以《大人游戏》与改编自首尔、京畿道地区巫乐的《倡夫打令》著称，因此经常被人们误以为是巫婆出身。池莲花名唱虽说不是巫婆出身，可她的身世与巫术脱不了关系，父亲池甲成名人以首尔、京畿道地区巫乐著称，母亲是巫婆。在这样的家庭背景下，池莲花名唱从小看着巫术长大，因此自然地练成了巫乐。





接下来给大家带来的是《回心曲》。这首音乐与佛教仪式有关。以前在寺院举行供斋仪式时，专门学习佛教音乐梵呗的僧侣在仪式中献唱佛经和真言。由于歌词不是汉字就是古代梵语，一般人很难理解，因此当仪式接近尾声时，僧侣还会以民谣曲调把之前演唱的佛经等内容以韩国语进行翻唱，这叫作《和请》。对于老百姓来讲，比起梵呗，《和请》的曲调与歌词更为亲近、更容易理解。后来，专门表演京畿民谣的艺人把《和请》中的佛经内容全部删掉，并改编成大众化的京畿民谣《回心曲》。





《回心曲》没有佛教用语，只是劝告大家，父母生前为子女无私奉献，人能够出生、长大成人，都应该归功于父母的养育之恩。可人生短暂，到了死亡临头才会领悟父母的养育之恩。人死了去阴曹地府得接受十位王的审判，如果您想极乐往生，生前就要多多孝敬父母，兄弟之间和睦相处，积德行善。

京畿民谣《回心曲》 / 全英朗（音）





京畿民谣中不仅有像《回心曲》一样受到宗教影响的音乐，还有受到盘索里影响的音乐。





京畿十二杂歌指专业艺人演唱的京畿民谣，其中8首以盘索里《春香歌》、《兴夫歌》、《赤壁歌》为素材，其中以《春香歌》为素材的最多，共有6首。《小春香歌》描写了春香与李梦龙的初次相遇。《出引歌》与《房物歌》则以春香与李梦龙离别为素材。还有，《执杖歌》、《刑杖歌》和《十杖歌》描写了春香因拒绝伺候使道大人而受杖刑毒打的情景。





今天给大家带来的是《小春香歌》，里面有这样的内容：

“瞧春香的举止，

以左手遮阳光，

高举右手指着对面的竹林”

有趣的是，这首歌中的春香形象与盘索里中判若两人。歌词中描写春香指手画脚、直截了当地告诉李梦龙自家的位置，接着还吟咏起自家的风光，

“自家种竹林当篱笆，

松树旁有亭子，

东边有莲花亭，

西边还有水井。

每当风吹，

垂柳随风飞扬。”

京畿杂歌《小春香歌》/ 安贞娥（音）、奚琴-元娜景（音）等人