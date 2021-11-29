北韩宣布12月下旬将召开劳动党第八届中央委员会第四次全体会议

ⓒ YONHAP News

据北韩媒体报道，在12月1日举行的劳动党第八届中央委员会第五次政治局会议上决定12月下旬将召开劳动党第八届中央委员会第四次全体会议，总结2021年度劳动党主要事业及国家政策执行情况，并讨论和决定明年的工作计划。





2019年以来，北韩总是在年初或年底召开劳动党中央委员会全体会议，其原因在于如果领导人通过新年贺词等公开讲话提出政策目标后未能达标，将承受相当大的负担，但是通过党中央全体会议讨论和决定的方式提出政策目标，能在相当程度上减轻领导人的负担。





在北韩，劳动党中央委员会全体会议具有非常重要的意义。北韩实行以劳动党为中心的“党国体制”，并由劳动党全国代表大会做出重大决策。1945年10月10日第一次党代会到今年1月第八次党代会，北韩迄今共举行八次劳动党全国代表大会，但是在没有召开党代会的时候，通常由党中央委员会全体会议做出决策部署。





在北韩国防委员会委员长金正日执政时期从未召开过劳动党全国代表大会，政治局会议和全体会议也形同虚设。但是金正恩委员长执政后，2016年和2021年召开两次党代会。此外，还举行十次党中央委员会全体会议，且最近将过去只举行一天的会议日期延长至三、四天。





在2013年举行的劳动党第六届中央委员会第二十三次全体会议上，北韩提出经济建设与核武开发并进路线，在2018年举行的劳动党第七届中央委员会第三次全体会议上则宣布，在经济建设与核武开发并进路线取得胜利的前提下，将专注于推进经济建设。因此，在本月下旬召开的党中央委员会全体会议上，北韩很可能提出2022年国政运营方向。今年是北韩国务委员会委员长金正恩执政第十年，也是推行国家经济发展新五年规划的第一年，因此将在此次全体会议上总结2021年度劳动党主要事业及国家政策执行情况。由于金正恩委员长承认过去推进的经济发展五年规划以失败告终，因此务必要让新出台的经济发展五年规划取得成功，并为此作出极大努力。如果第一年发展规划取得预期的成果，明年将会在此基础上进一步推进经济发展，并为此提出更具体的目标，要求各部门完成工作任务。





在今年6月举行的劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上，北韩强调应做好对话与对抗两手准备等，对韩美两国发出刚柔并济的信息。因此，在此次全体会议上也有可能提出对外政策方向。在此次党中央委员会全体会议上，北韩很可能再提对韩、对美政策。北韩通过今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会和金正恩委员长在最高人民会议上的施政演说以及在国防发展展览会上的演说等重要讲话，多次发出对韩、对美信息，明确其对外政策方向，因此对外政策的基本方向将不会发生变化。北韩从2019年开始积极研发战术及战略武器，并在此过程中敦促韩美两国撤销对北韩敌视政策和双重标准，因此北韩有可能表示如果撤销对北韩敌视政策和双重标准，将会与美国举行对话，重启无核化协商。此外，北韩于今年年初提出国防科学发展及武器体系开发五年规划，并根据该规划推进新武器研发项目，因此在此次党中央委员会全体会议上也有可能公开其详细内容。





12月初，韩国总统府青瓦台国家安保室室长徐薰与中国共产党负责外交事务的政治局委员杨洁篪在天津进行会晤时，杨洁篪对韩国政府提出的《终战宣言》构想表示支持，并重申中国有意参与《终战宣言》的立场。因此，北韩在此次劳动党中央委员会全体会议上会不会发出有关《终战宣言》的信息，格外引人关注。





北韩表示会有条件地签署《终战宣言》，其先决条件为韩国必须表现出自主改善南北韩关系的意志且韩美两国必须撤销对北韩敌视政策和双重标准。2018年，北韩对签署《终战宣言》持积极态度，但是最近提出诸多先决条件，提高了签署《终战宣言》的门槛。因为推进签署《终战宣言》，北韩有可能难以进行战术及战略武器开发，因此如果通过此次党中央委员会全体会议发出有关《终战宣言》的对韩、对美信息，北韩仍将以撤销对北韩敌视政策和双重标准作为推进签署《终战宣言》的先决条件。





联合国粮食及农业组织在最新发布的《粮食展望》报告中，将北韩列入需要外部提供粮食援助的国家之一，并指出北韩长期封锁边境，无法运入粮食和人道主义援助物资是其粮食短缺、经济困难的主要原因。





在国内外形势十分严峻的情况下，北韩将通过预定于12月下旬举行的劳动党第八届中央委员会第四次全体会议释放何种信息，引起国际社会密切关注。