当前北韩年轻人的婚姻观

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过去，北韩在男婚女嫁时重视门当户对，且大都由家长为子女牵红线，但是北韩陷入经济危机后，年轻人的婚姻观逐渐发生了变化。





北韩《家庭法》规定，男性从18岁、女性从17岁开始可以结婚。21世纪初期，北韩男性大约在27岁到30岁之间，女性在23岁到25岁之间结婚，但是北韩年轻人的结婚年龄呈逐渐上升趋势，选择配偶的条件也发生了变化。





北韩女性喜欢在劳动党中央部门机构或国家安全保卫部等核心权力机关工作的男性，从事对外贸易、赚取外汇收入的人和易于出国的外交官员等也是优先考虑的结婚对象。最近，除出身成分和党员与否外，北韩女性还考虑其他诸多因素，如，对方是否穿“正服”。正服是指军官、法官等穿的制服。由于穿正服的人生活基本稳定且拥有权力，因此在集市做买卖的女性都希望有这样的靠山。此外，有些女性看对方有没有发展的可能性。大学毕业、聪明伶俐的劳动党党员也成为北韩女性寻求的结婚对象。 一般来说，北韩女性将大学毕业、持有党证、拥有专长和懂得热爱女性的人视为最佳结婚对象。与此相比，北韩男性将大学毕业、有钱财、有气质、有才能而又貌美的女性视为最佳结婚对象。





但是在北韩最受欢迎的结婚对象是能让对方获得平壤市民资格的人。平壤作为北韩的革命首都，具有非常特别的意义，因此居民们对他们能生活在平壤感到极大的荣耀与自豪。特别值得一提的是，成为平壤市民犹如鲤鱼跳龙门般能提升其身份与地位，因此不论男女，都想与平壤市民或在平壤工作的人结为夫妻。北韩居民不能自由地选择居住地。高中或大学毕业后大都由国家安排在居住地工作，但是极少数人在平壤的大学毕业后被分配到大学附近工作，因此很多人试图通过结婚的方式在平壤生活。如果男女任何一方是平壤市民或在平壤工作，结婚后可在平壤一起生活，他们的子女也能成为平壤特别市居民，但这不是容易的事情。





最近，北韩年轻人的婚姻观发生了变化。有些同居的男女不办理结婚登记，有些男性因重视女性的经济能力而与比自己年长的女性或离过婚的女性结为夫妻。有些北韩妇女因丈夫行使暴力等问题选择离婚。北韩也有离婚制度，但是离婚诉讼程序非常复杂且需耗费很长一段时间，因此最近有些女性选择婚前同居，若在同居过程中认为同居的男人不错，就办理结婚登记，不然就分手告别。有些生活疾苦的男性为摆脱穷苦的生活而试图与比自己年长的女性或离过婚的女性结婚，但是成功的概率并不很大。





在北韩，必须办理结婚登记，才能从国家分配到住房并获得粮食配给，但是20世纪90年代中后期北韩为克服经济困难而进行苦难行军后，粮食配给制逐渐变得有名无实，女性被登记为丈夫的抚养家属也得不到粮食配给，因此北韩女性的婚姻观逐渐发生了变化。北韩的婚姻制度可以说从根本上发生了动摇。过去在父权体制和大男子主义下忍气吞声的女性开始追求自己的幸福、自己的未来、自己的欲望，特别是有经济能力的女性在逐渐改变北韩的家庭制度和婚姻制度。以目前的情况来看，选择不结婚的北韩年轻人将逐渐增加，新生儿数将随之减少，离婚率则将逐年上升。





总之，当前北韩年轻人的婚姻观将给北韩的家庭结构及社会全领域带来相当大的变化。