帮助跨国家庭成员一起成长

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：易佳（南杨州市健康家庭多文化家庭支援中心学业支援项目负责人）





近年来，移居韩国的外国人越来越多，这些外国移民者学历参差不齐，韩国京畿道南杨州市政府为了提升他们的教育水平，推出了外国人学历提升援助政策。本期节目有请该项目负责人易佳为大家介绍相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

易：我叫易佳，目前是南杨州市健康家庭多文化家庭支援中心的中文翻译，同时也是我们中心学业支援项目的负责人。









南：请你简单介绍一下南杨州是一个怎样的地方，好吗？

易：南杨州市人口大约73万，毗邻首尔。位置在京畿道的东北部中心位置，可以说是连接首尔市和江原道的交通枢纽城市。咱们学习的世界历史中出现的朝鲜实学派代表人物—丁若镛的故乡就在南杨州市。丁若镛先生的故居到现在依然被很好的保存下来。此外，韩国高宗的洪裕陵、世祖的光陵、贞纯王后的思陵等遗址都被完好的保存了下来。我们都知道自古王陵的选择很讲究风水宝地，依山傍水，由此也可以看出南杨州市的自然环境条件非常优越。

因为毗邻首尔的位置条件，并且拥有458平方千米的广阔面积，南杨州市是缓解首尔市人口过度密集的最佳城市之一。目前南杨州市有很多新都市城区都在快速发展，比如茶山新都市、王宿新都市等。南杨州市正在成为人与自然和谐发展的健康城市。









南：请你介绍一下南杨州市健康家庭多文化家庭支援中心，好吗？

易：南杨州市健康家庭多文化家庭支援中心建立于2005年，致力于帮助居住在南杨州市的多样化的家庭，提供家庭商谈咨询、家庭相关教育、照看孩子、营造家庭文化等制定型家庭福利事业。还提供韩语教育，帮助他们能够逐步适应韩国社会。









南：中心推出了一个帮助外国人家庭提升教育水平的项目，能介绍一下吗？

易：我们中心从2015年开始运营了一个叫做“学业支援班”的项目，已经运营7年了。以居住在南杨州市的结婚移民者为对象，帮助他们提升教育水平，以韩国的自学考试（鉴定考试）为基础，帮助大家取得韩国高中毕业同等学历考试的项目。然后大家可以自由选择申请大学、就业或者设立其他新的人生目标等等。“京畿道终身教育院GSEEK”为在我们中心申请自考的结婚移民者提供了教材和教学视频。

目前为止已经有不少结婚移民者人士通过我们的学业支援班项目进入韩国的大学，进入职场，或者找到自己的目标。









南：除了这个政策，还有哪些帮助移民阶层的援助政策呢？

易：其实我们的支援对象不仅是移民者本身，还包括他们的家庭。为让他们初步应对在韩国的生活，提供免费的韩语教育和翻译服务。在南杨州市不同区域有不同语种的辅导员，都是多年居住在南杨州的结婚移民者，新来的结婚移民者遇到困难或者苦恼，除了联系我们中心，也可以联系他们寻求帮助。

我们中心还为结婚移民者和其子女，提供到家的访问教育，由老师到家里进行1对1的教育。

结婚移民者一定程度上了解了韩国生活之后，我们中心考虑的是融入社会的阶段。比如我们今年设立了就业教育支援包括有驾照教室，以及多文化理解讲师和双语讲师的培训课程等。还有语言兴趣班和书法兴趣班活动丰富大家的生活。通过订阅多文化新闻的报纸，给大家提供生活上需要的众多信息。我们也很重视多文化社会氛围的建立，比如以韩国本国人为对象也开展多文化社会理解教育，再比如组织多文化家庭和韩国家庭进行多文化沟通交流活动。多文化子女的发展也是我们关注的内容，我们会针对他们提供语言课堂以及帮助中途入境的子女们提供适应韩国社会的各方面教育和体验。对学前儿童或者低年级小学生我们还提供访问式学习班。（图片来自嘉宾）



