通货膨胀阴影笼罩全球 韩国经济复苏或受拖累

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全球通货膨胀的阴影日益浓重，油价和粮食价格持续走高，奥密克戎变异毒株的扩散引起了加剧供应链紊乱的担忧。与此同时，分析显示，他国物价上涨对韩国物价的影响大于以往，国内消费者物价和经济复苏恐受到拖累。





奥密克戎变异毒株是目前全球经济面临的最大变数。专家认为，若奥密克戎致使全球经济复苏势头放缓，有可能出现经济低迷、物价上涨的滞胀现象。高盛预测指出，在最恶劣的情况下，明年第一季度世界经济增速有可能从4.5%的预期值跌至2%。





遭受疫情重创的全球供应链迟迟未能恢复。各国的封锁措施导致物流费用猛涨，工厂停工使原材料和零部件供应迟缓。粮食价格和油价持续走高，半导体供应短缺长期化使汽车等产品的生产也面临着困难。此外，碳中和政策致使能源价格和生产费用上涨，对物价构成进一步压力。





普通民众感受最明显的是粮食等农产品价格的上涨。联合国粮食及农业组织发布的数据显示，11月世界食品价格指数为134.4点，是10年5个月以来的最高值。食品价格指数以2014-2016年的平均值为基准点100点，该指数已连续四个月上涨，同比涨幅高达27.3%。分析指出，这主要是因为供应跟不上需求，粮食出口国装船延迟、供应链持续紊乱。这种情况还直接影响到了韩国消费者的体感物价。数据显示，11月韩国消费者物价同比上涨3.7%，其中生活物价、新鲜食品物价分别上涨5.2%和6.3%，农水产品价格的涨幅更是达到7.6%，成为推升物价的主要因素。以第三季度为准，韩国包括食品、非酒类饮品在内的菜篮子物价较去年同期上涨5%，在经合组织成员国中排名第五，总体物价上涨率则排名第23。





韩国银行分析指出，全球通货膨胀率与国内消费者物价上涨率的相关系数从2000年-2007年的0.28上涨到2010年-2021年的0.78，这意味着全球物价对国内物价的影响日渐扩大。央行表示，此前全球物价上涨1个百分点，会带动国内物价上涨0.1个百分点，如今这一数字已上升至0.26个百分点。





预计今年全年消费者物价涨幅或将高于央行2.3%的预期值，也将远远超过政府1.8%的目标值和央行2%的管理目标值。专家预测，虽然目前的状况接近滞胀，但是出于对物价的考虑，央行将不得不继续上调基准利率。