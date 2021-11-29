韩总统选举进入倒计时90天

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9日，韩国第20届总统选举迎来倒计时90天。从当天起，与候选人有关的出版纪念活动被禁止，议政活动报告也受到限制。目前，最大在野党国民力量党候选人尹锡悦在多个民意调查中小幅领先，执政党共同民主党候选人李在明紧随其后。





第20届总统选举将于2022年3月9日举行，当选人的任期为2022年5月10日至2027年5月9日。





正式竞选活动将从候选人登记结束后的2022年2月15日至投票前一天3月8日进行。投票时间为3月9日上午6时至下午6时，投票结束后立即开票，预计结果将在第二天凌晨出炉。预先投票时间为3月4日至5日，选民可在全国任何一个预先投票站投票。位于海外的国民可于2月23日至2月28日在各使领馆指定的时间投票，投票前须登陆在外选举网站ova.nec.go.kr进行申报和申请。申报时间截至2022年1月8日。





目前，主要政党正式选出的候选人有共同民主党李在明、国民力量党尹锡悦、国民之党安哲秀、正义党沈相奵。国会外政党和无党派候选人有国家革命党许京宁、我们共和党赵源震、前经济副总理金东兖等。





目前，京畿道前知事李在明和前检察总长尹锡悦的支持率在30%-40%徘徊，呈现出两强相争的格局，不过仍无法排除发生骤变的可能性。李在明和尹锡悦涉及的案件目前正在调查中。安哲秀、沈相奵也有可能搅动目前的格局，且二人会否单一化也是一个不小的变数。





由于主要候选人目前热衷于寻找对方的不当嫌疑，令不少选民感到疲惫，这也是本届选举的一大特点。共同民主党和国民力量党为挖掘对方候选人的不当嫌疑，均成立了特别委员会并展开活动。不仅如此，两大政党候选人团队在选举对策委员会的组建过程中专注于权力的再分配，并以新冠疫情为借口出台各种民粹主义政策以争取民心，缺乏愿景和长期政策。这导致选民对候选人的反感度极高，摇摆阶层也多于以往。若两党候选人的支持率继续胶着，这种情况只会愈演愈烈。有意见指出，候选人应摈弃民粹主义、权力游戏和对对方的各种不负责任的猜测，凭借有意义的愿景和长期政策展开竞争。