韩扩大防疫通行证适用范围 引发公平性争议

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韩国6日起实施新冠特别防疫对策，防疫通行证的适用范围大幅扩大。该制度的公平性等问题在韩国社会引发了争议，并在现场造成了混乱。对此，韩国国务总理金富谦表示，防疫通行证并非不公平的区别对待措施，而是旨在保护共同体的最基本的承诺，希望国民予以协助。





特别防疫对策的核心内容是：未来四周内，首都圈私人聚会人数上限从10人下调至6人，非首都圈从12人下调至8人。同时，防疫通行证的适用范围扩大至餐厅、咖啡厅、补习班、网吧等大部分室内公共设施。餐厅和咖啡厅是最具代表性的新增适用场所，今后须持有疫苗接种证明或阴性检测证明才可进入。另外，补习班、电影院及演出设施、学习室和学习咖啡厅、网吧、多媒体娱乐设施、室内体育馆、博物馆、美术馆、科技馆、派对设施、图书馆、按摩店等也须出示接种证明或阴性检测证明。若有违反，顾客和管理人员、经营人员均将被处以罚款。不过婚礼会所、殡仪馆、游乐园、游戏厅、超市、百货商场、户外体育场、住宿设施、儿童游乐场、展示会及博览会设施、美容设施、国际会议及学术活动设施、宗教设施等则不属于适用范围。





防疫通行证适用范围扩大引发了多项争议。首先是公平性和区别对待问题，其中最受关注的是青少年相关设施。参加补习班须持有防疫通行证，但前往百货商场、宗教设施和学校却无需出示。2003年至2009年出生的青少年从明年2月起均须持有防疫通行证才可进入上述公众设施。政府呼吁12-18岁青少年接种疫苗，并表示青少年接种后出现不良反应的报告比例低于其他年龄层。不过随着10多岁青少年接种后死亡的案例被媒体报道，家长的不安情绪仍十分普遍。





另外，老年人等不习惯使用智能手机和网络的人群面临着不便。虽然防疫通行证有多种发放方式，包括下载打印、直接前往保健所或居民中心领取等，但智能手机二维码仍是最主流的使用方式。





商家的不满也十分强烈。受疫情影响，不少商家已面临销售额下滑、人手削减等问题，而为确认防疫通行证却必须安装无线网络，且在确认过程中还有可能与顾客发生矛盾。





扩大防疫通行证的适用范围可以说是不得已之举。在“与新冠共存”模式和奥密克戎变异毒株的双重影响下，韩国单日新增确诊病例连日创新高，重症患者病床启用率也已接近饱和。若疫情持续恶化，预计今后将不可避免地进一步加强防疫措施。