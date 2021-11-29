有助补钙的几道家常菜

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提到补钙,大多数人想到的是牛奶或钙片,很少有人知道一些家常菜也是"补钙高手"。或许这些食材的含钙量并不是最高的,但"一个好汉三个帮",钙能否被人体顺利吸收也需要其他营养素的帮忙。饮食补钙是最科学最安全的方法之一,这些家常菜正是因为搭配科学,才得以发挥很好的补钙效果。

豆腐炖鱼。豆腐是大家熟知的高钙食物,只要吃200克豆腐,就可以满足一日钙需要量的1/3。而鱼肉中丰富的维生素D能加强人体对钙的吸收。因此,豆腐炖鱼,不仅味道鲜美,更是补钙健骨的绝配。

芝麻酱拌菠菜。芝麻酱是钙的"宝库",每100克含钙870毫克,高于豆类和蔬菜。而菠菜中富含的维生素K是骨钙的形成要素,如果在补充钙的同时增加维生素K,可以大大提高补钙的效果,促进钙沉积在骨骼当中。芝麻酱拌菠菜,香而不腻,是完美的补钙凉菜。

醋溜小油菜。不少绿叶菜在补钙效果上并不逊色,其中小油菜的钙含量超过同样重量的牛奶。而醋有利于钙从不溶状态变成可溶状态,促进钙的吸收利用。此外,小油菜中还含有大量有助于钙吸收的矿物质和维生素K。

黄豆炖猪蹄。黄豆钙含量丰富,猪蹄中含有丰富的胶原蛋白,可以作为钙沉积的骨架,从而更有利于黄豆中钙的吸收。需要提醒的是,猪蹄中饱和脂肪含量较高,不宜常吃。

紫菜腐竹汤。钙与镁就像一对双胞胎,总是成双成对地出现,当钙与镁的比例为2∶1时,最利于钙的吸收利用。腐竹是富含钙的豆制品之一,而紫菜被称为"镁元素的宝库",两者一起煲汤,可谓补钙健骨的完美搭配。

青椒炒鸡蛋。鸡蛋含有优质蛋白,其钙含量也较高,而青椒中富含维生素C,两者一块炒,不但色泽美观,还能提高钙的吸收率。





（文中窍门来自宋*兴听友）