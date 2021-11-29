韩国路况与上班族通勤所需时间

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韩国地窄人稠，交通却十分发达。以首都首尔为例，作为韩国第一大城市，虽然其面积仅占国土面积的0.28%，但有约五分之一的人口（976万人）居住在这里，而且随着经济腾飞与汽车产业的发展，几乎家家户户都有一辆以上的轿车，车流激增，导致上下班高峰时间段交通特别拥挤，有时遇上堵车，平时需要20分钟的车程会延长到1个多小时。





首尔市政府为了改善车流状况，经常听取区公所、警察署和市民的广泛意见，实时增设或重新分配车道、改善交叉路口结构、调整交通信号灯等工作，从而改善交通。





首尔的公共交通十分发达，从公交车、地铁、出租车到共享单车等既方便，又便宜。其中，地铁是首尔上班族最常用的代步工具。首尔地铁四通八达、班次多、准时、便捷，其服务范围从首尔延伸至仁川、京畿道等首都圈，共有22条线路，总距离达682公里，日均载客量超过1000万人次。不仅如此，车费便宜，以10公里为基准，基本收费1250韩元，然后每5公里增收100元。65岁以上还可以免费坐地铁，因此深受广大民众的欢迎。





最近一项调查显示，韩国上班族的平均通勤时间（单程）为55分钟，这是OECD经合组织成员国平均通勤时间的1.5倍。6成以上的上班族乘坐地铁上下班，占比最多。其次是公交车（16%），其后依次是自家车（11%）、自行车（1.4%）、摩托车（0.1%）。





自2018年起，首尔及其周边地区还出现了共享电动滑板车和共享电动自行车。这两年来随着人们在疫情之下避免乘坐高峰时段拥挤不堪的地铁、公交车等公共交通，共享单车、共享电动滑板车和共享电动自行车就自然受到上班族等年轻一代的欢迎，使用频率正在快速增加。