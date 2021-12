防弹少年团美“人民选择奖”成就三冠王

ⓒ PEOPLE'S CHOICE AWARDS

防弹少年团(BTS)在当地时间7日举行的美国“人民选择奖2021(E! People's Choice Awards 2021)”颁奖典礼中,狂揽三个重要奖项。

“人民选择奖”是涵盖音乐、电影、电视领域的综合类奖项。防弹少年团在今年的颁奖典礼中摘得了“最佳组合奖(The Group of 2021)”“年度歌曲奖(The Song of 2021)”和“年度MV奖(The Music Video of 2021)”三个奖项。去年,防弹少年团也曾在该颁奖典礼中夺的上述三个奖项及“年度专辑奖”。

此次与防弹少年团共同入围“年度组合奖”的歌手有酷玩乐队(Coldplay)、丹和沙伊(Dan+Shay)、乔纳斯兄弟(Jonas Brothers)和魔力红乐队(Maroon 5),可谓竞争激烈,最终防弹少年团将奖项收入囊中。而歌曲《Butter》及其MV获得了“年度歌曲奖”和“年度MV奖”。

防弹少年团也通过经纪公司表达了获奖感言称:“这些奖项都是对我们付出的努力的认可,因此特别开心。我们背后有A.R.M.Y.,所以才能有此成就。也感谢大家喜欢《Butter》这首歌,希望这首歌能在艰难的时刻,为大家送去一丝安慰。”