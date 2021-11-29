IVE打歌超高速夺冠 进入美日音乐榜单

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女团IVE出道仅一周时间，便成为打歌冠军，同时也在美国、日本等海外主要音乐排行榜中榜上有名，成绩耀眼。

在本月8日播出的打歌节目《Show！Champion》中，IVE带来了出道专辑主打歌《ELEVEN》在该节目中的首个打歌舞台。IVE也凭借此曲成为冠军后补，并最终获胜拿下第一。出道只有七天便成为打歌节目冠军，这让成员们十分震惊，纷纷留下了热泪，她们也表达了对歌迷的感谢，并表示今后会更加努力。

IVE的歌曲《ELEVEN》发行后，不仅在国内音源榜中表现抢眼，一举进入几乎被《Show Me The Money》第十季歌曲包揽的Melon百强榜前十位，同时也进入了海外多个主要音乐榜单。在新一期Billboard榜单中，《ELEVEN》空降“世界数字歌曲销量榜”第十二位，同时还在“Billboard热门流行单曲榜”中排名第一；在日本LINE Music综合日榜和K-Pop日榜中分列第七和第三位；在Spotify“全球200强”榜单中排名一百三十位；在中国QQ音乐新歌榜和日榜中分别排名第七位和第五位，风头正盛。