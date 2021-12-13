防弹少年团《MIC Drop》混音版MV播放量破11亿

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防弹少年团（以下BTS）的《MIC Drop》混音版MV在YouTube播放量突破11亿，成为第四首播放量破11亿的MV。





近日，据Big Hit Music的消息，2017年11月公开的BTS《MIC Drop》混音版MV于12月11日 在YouTube播放量突破11亿大关。这是继《Boy With Luv》(14亿)、《DNA》(13亿)和《Dynamite》(13亿)后第四首播放量破11亿的MV。





《MIC Drop》混音版是将2017年9月发售的《LOVE YOURSELF 承 ‘Her’》的收录曲《MIC Drop》在美国人气DJ史蒂夫·青木的参与下共同打造的。这首歌曲一经公开便跻身美国公告牌百强单曲榜第28位，曾连续十周名列百强单曲榜等，在全球获得了极高的人气。





另外，史蒂夫〮青木曾出演《MIC Drop》混音版MV也一时成了热点话题。MV以独特又强烈的旋律为背景，BTS华丽的演出通过干练又时尚的影像展现出来，吸引了全球阿米的目光。