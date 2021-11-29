提供智能手表解决方案——韩国“APPOSTER”公司

ⓒ MR TIME

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“APPOSTER”公司，这是一家研发智能手表解决方案的企业。让我们先来听一听公司代表庆成贤（音，경성현）的介绍。





庆成贤代表曾在意大利从事家具和生活产品设计，一次偶然的机会使他对应用程序产生了兴趣，并于2010年投身应用程序服务行业。经过几次尝试，目前公司专注于智能手表市场。智能手表市场的规模正日渐扩大，市场调查机构韩国IDC今年4月的数据显示，去年韩国可穿戴市场同比增长高达50.7%。原本被苹果和三星两家巨头瓜分的市场日渐多元化，谷歌和Meta也将于明年推出智能手表。与此同时，智能手表表盘市场也迅速增长。APPOSTER的代表品牌“Mr Time”便是一个表盘平台。





手表一直是一种时尚单品，因此设计是消费者选购时的重要标准。此前手表设计无法更换，很容易令人生厌，不过智能手表的硬件和软件分离，使用户可以随心更改手表设计。随着不同消费者的需求喷涌而出，市场开始寻找能够实现这一功能的设计工具。“Mr Time”回应了这种需求。大部分跨国表盘制作企业致力于突出智能手表原有的功能，“Mr Time”则将重点放在时尚和品牌上。通过“Mr Time”的内容制作工具，所有用户都可以亲自设计并将自己的作品上传、供其他用户下载。目前，全球用户设计的表盘已达到170万余种。丰富的表盘设计还带动了对表带的需求，于是APPOSTER展开了表带业务。





“Mr Time”通过与多个品牌的跨界合作不断拓宽市场，合作对象包括法国设计品牌Maison Kitsune、意大利摩托车品牌杜卡迪、甚至还有意大利大师级设计师亚历山德罗∙门迪尼。消费者的反响十分热烈，“Mr Time”的下载次数达到平均每周6万-7万余次、累计120万次。这项服务在北美、欧洲、韩国等200余个国家均入选“谷歌精选”，“谷歌精选”是谷歌经内部审核进行的推荐。在消费者的大力支持下，公司持续发展，最近两年的业绩较此前的三年增长超过500%，这为公司赢得了奖项和投资。





APPOSTER对未来有着丰富的计划。公司首先将在“Mr Time”应用程序中添加消费者可互相交易的市场功能，并建立定期提供表盘和表带的订阅模式。此外，公司计划与瑞士手表制造商建立合作关系，帮助他们向数码市场扩张。





全球已有很多人使用韩国产智能手机和电视机收看韩国影视剧。通过APPOSTER和“Mr Time”，将有更多人佩戴搭载有韩国设计表盘的韩国产智能手表。梦想成为全球最大在线钟表坊的APPOSTER，相信他们的这个目标并不遥远。