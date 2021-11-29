美国宣布外交抵制北京冬奥会 韩国经济或受影响

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听众朋友一定还记得在2018年平昌冬奥会开幕式上，北韩劳动党副部长金与正、日本时任首相安倍晋三、美国时任副总统彭斯等人齐齐亮相的情景。不过，两个月后的2022年北京冬奥会将无法看到这种景象。随着美国正式宣布外交抵制即不派遣政府官员出席明年2月举行的北京冬奥会，这届奥运会已成为美中间激烈矛盾的象征。国际奥委会表示，是否派遣政府官员纯属各国的政治判断，因此尊重美国的决定。英国、澳大利亚等美国主要盟国也纷纷加入外交抵制的行列。预测认为，面子受损的中国或将采取报复措施。美国的这一决定对韩国也将造成不小的影响。今天我们邀请到了美中产业经济研究所所长赵容赞（音，조용찬），与他一起分析美国外交抵制措施的意义和对韩国经济的影响。





外交抵制是指派遣运动员代表团参赛，但不派遣政府官员出席开幕式前后的外交活动。美国表示，抵制原因是中国政府其间侵犯新疆维吾尔自治区民众的人权。若美国采取完全抵制冬奥会或者暂停美国企业的奥运会赞助等高强度措施，两国间很有可能发生正面冲突，外交抵制可以说是一种缓和的措施。美国进行外交抵制出于两层政治考量，首先是表明美国不会附和中国利用奥运会洗白自身形象的意图，第二是削弱习近平主席的权威。





美国与中国在中国新疆维吾尔自治区的人权问题上针锋相对。美国政府谴责中国通过强制劳动、宗教迫害等对维吾尔族实施集体性打压，中国则否认所有嫌疑，并称是境外势力煽动分裂。目前，中国正为北京冬奥会的成功举办全力冲刺，通过奥运会，中国试图向全世界展示成功克服新冠疫情的成果并巩固习近平的三连任体制，美国的措施无异于向中国当头泼了一盆冷水，因此中国提出强烈抗议，并表示将采取反制措施。





中国有可能对参与外交抵制的国家采取推迟开通商务快速通道、展开税务和反垄断调查、推迟进出口通关、不批准经营许可等措施。对美国则有可能推迟11月与拜登约定的进口天然气和农产品、大量引进波音客机等措施。目前美国正赌上国家前途与中国展开一场不能输的战争，美国采取了分为三步的反介入战略，首先是从军事上遏制中国，使中国无法在台湾、南中国海或韩半岛等核心利益地区发起战争；第二是与关键的安全合作伙伴组建新联盟来封锁中国，比如四方安全对话、AUKUS、五眼联盟等；第三是在国际上孤立中国，动摇习近平的绝对权威，外交抵制奥运会就属于这一类。构建排除中国的新供应链、西方国家的全球网关计划、西方技术发达国家的T12联盟也是代表性例子。





11月16日，美国总统拜登与中国国家主席习近平举行视频会谈，为改善两国关系带来了希望。然而时隔不到一个月，状况再度恶化。在美国宣布外交抵制前，两国间已存在不少引发矛盾的因素。中国将建立全球最大规模稀土公司的消息就是其中之一。





稀土是电动汽车电池、半导体、智能手机触摸屏、战斗机、甚至导弹防御系统等尖端技术行业必不可少的原材料。中国在冬奥会之前建立世界最大规模的稀土企业“中国稀土集团”，旨在对稀土生产和出口进行直接管理，将之作为武器来报复参与美国主导供应链的国家和企业。





稀土有“工业维生素”之称，但是这种重要矿物大部分产自中国。以2019年为准，中国占据全球产量的63%、储量的37%。韩国对中国稀土的依赖度高达91.2%，若中国禁止稀土出口或突然提价，那么供应将发生严重问题。11月车用尿素短缺的根本原因就在于韩国对中国的进口依赖度高达97%。与此同时，本月9日-10日，美国召开了全球112个国家首脑出席的视频会议，中国被排除在外。





继从经济方面全方位施压中国、外交抵制冬奥会后，美国又召开了民主峰会，议题是杜绝威权主义和腐败、尊重并增进人权等。中国对峰会表示强烈反对，原因是会议没有邀请中国，却邀请台湾，而且会议通过团结共享民主价值观的国家，从外交上孤立中国和俄罗斯。随着美中对立日渐加剧，全世界将逐渐分裂为民主主义和威权主义两大阵营。东北亚是两大阵营之间冷战的战场，今后或将产生随时都有可能爆发战争的紧张气氛。





美国的外交抵制决定对韩国政府推进的《终战宣言》也将造成负面影响。文在寅总统今年9月在联合国大会上提出南北韩和美国或南北美中推动签署《终战宣言》的提议。北京冬奥会原本是改善南北、美北关系，推进《终战宣言》的舞台，不过由于国际奥委会禁止北韩以国家资格参加北京冬奥会，北韩国务委员长金正恩无望访华，再加上美国宣布外交抵制，这一计划基本落空。不仅如此，韩国还陷入了在美国与中国之间选边站的困局。另外，美中矛盾对经济的影响也令人担忧。





韩国的经济、外交、安全均面临着全球局势的挑战。首先，与中国应保持高级别对话，防止矛盾浮出水面。第二，中国随时有可能对韩国采取贸易报复措施，因此亟需制定从西方国家、第三世界获得援助或矿物资源供给的政策。最后，与美国的高级别经济对话需要常规化，保持紧密联系和信息交流，构建多层次安全网。尤其是为了扩张经济领土，必须加入多边自贸协定，提升现有低水平双边自贸协定的程度。在能源、半导体等核心产业方面，应加快将中国工厂转移到美国等自由市场经济国家。





在美中之间，韩国可以说处于左右为难的位置，但同时也是能够防止美中矛盾走向极端的缓冲地带。当前亟需政府采取精细对策，确保韩国在外交安全和经济上的利益。